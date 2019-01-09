35-летняя солистка «Фабрики» впервые станет мамой

Шоу-бизнес

Популярная российская певица Саша Савельева, солистка группы «Фабрика», которая попала в базу «Миротворца» за выступление в Донецке, впервые станет мамой. 35-летняя артистка с мужем, актером Кириллом Сафоновым ожидают первенца. В сеть попало фото и видео одного из недавних выступлений группы, во время которого Савельева уже не смогла скрыть заметно округлившийся живот. Она вышла на сцену в объемном белом платье с рюшами, не так активно двигалась и пыталась держаться за своими коллегами.

Как пишут российские СМИ, в последнее время Саша не появляется на публичных мероприятиях, пропустила несколько концертов группы. Первые слухи о беременности певицы появились несколько месяцев назад, когда солистки группы вместо сексуальных облегающих нарядов стали выходить на сцену в костюмах, маскирующих фигуру.

На одном из последних домашних фото Саша позирует в объемной толстовке, скрывающей ее формы.

Пока ни Савельева, ни Сафонов не комментируют пополнение в семействе. Лишь однажды, переписываясь с фанатами, Александра ответила на самый популярный вопрос о материнстве. «Вашими молитвами это событие приблизится. Я готова к такой серьезной миссии, как материнство. Порой шутим с мужем, что не прочь увеличить семью до размера футбольной команды. Не то чтобы я хотела только мальчиков. Конечно, девочки тоже должны быть. Но это уже решается наверху, и дети сами выбирают себе родителей», — говорила Савельева.

В браке они с Кириллом уже почти девять лет. Для Саши это будет первый ребенок. А у 45-летнего Сафонова есть 24-летняя дочь Анастасия от первого брака.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известная телеведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря родила сына, впервые откровенно расказала о беременности.

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