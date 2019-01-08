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Мучил токсикоз: Регина Тодоренко впервые откровенно рассказала о беременности
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая впервые стала мамой 5 декабря и лишь недавно показала себя после родов, решила откровенно, без преувеличений, рассказать о беременности. Ведь все 9 месяцев звезда активно работала, принимала участие в съемках и посещала светские мероприятия. При этом, Регина всегда была в прекрасной форме, не считая того, что немного набрала вес, излучала позитив. Оказывается, не все было так радужно и красиво, как выглядело в сетях и на страницах глянцевых журналов.
Каково ей было на самом деле, Тодоренко впервые рассказала в сети, объявив «беременный марафон» и показав новое фото, сделанное на последних месяцах беременности. Кстати, в таком наряде, ведущая позировала во время предродовой вечеринки.
«Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз. Такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду. И мне бы хотелось, чтобы меня уважали за то, что я делаю в своей работе, а не обвиняли в то, что строю популярность на собственной беременности», — объяснила свое молчание Регина.
Она также рассказала, что пережила все «прелести» состояния ожидания ребенка. «Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду», — призналась Регина и пообещала на протяжении 9-ти дней делиться новыми подробностями и советами, как ей удавалось бороться с тошнотой и отечностью, подбирать наряды и обувь.
Такая идея очень понравилась ее подписчикам, особенно мамам. В ответ они засыпали страничку Тодоренко своими советами.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что мужа Регины Тодоренко Влада Топалова уличили в том, что он флиртовал с другой.
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