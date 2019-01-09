Мир

Ледяные айсберги свисают с крыш домов: в сети показали последствия непогоды в России (фото)

Российский город Саратов завалило снегом. На домах образовались огромные сосульки. На некоторых крышах огромные глыбы снега и льда свисают почти до первого этажа. Жители выкладывают фото в соцсетях. В паблике «Типичный Саратов» даже объявили конкурс «Битва сосулек на самую большую наледь».

«Вот еще сосули. Жесть. Просто жесть. Зашла в „Магнит“ за продуктами. Полки полупустые. Господа, к концу января такими темпами нас ждёт война и очереди за еду. Машину парковала час. Тупо ездила в радиусе километра вокруг дома — выбирала наименее глубокий сугроб. В принципе попрощалась с ней. Думаю, завтра уже не найду», — пишет Галина Казимирова.

Подписчики Іnstagram подтверждают масштабы «бедствия».

«К магазину уже не подъехать просто, разгружаться негде».

«Армагедон, вызывающий веселье… умеют русские…».

Автор следующего фото не узнал свою машину на стоянке после снегопада.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о сильных снегопадах в Австрии и Баварии. Метеорологическая служба Германии объявила красный уровень опасности из-за непогоды. Сильные снегопады продолжаются уже несколько суток. Высота снежного покрова достигает 50 сантиметров. Власти предупреждают о гололеде и падении деревьев под грузом снега. На альпийских склонах возможен сход лавин.

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