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Украина разработает новое мощное оружие совместно с Польшей
Украинский госконцерн «Укроборонпром» и польская компания WB Electronics намерены запустить совместную разработку новой системы противовоздушной обороны.
Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак предлагал купить у США пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией.
Как сообщает DefenceBlog, ссылаясь на представителя польской компании Романа Мушала, речь идет о системе ПВО средней дальности.
В системе будут использоваться усовершенствованные украинские ракеты класса земля-воздух Р-27. Новая система ПВО может быть установлена на польские грузовики Jelcz 662D.
По словам Мушала, большинство необходимых компонентов установки, в частности, двигатель и головки самонаведения, уже готовы.
Как ожидается, на организацию ее производства в Польше уйдет около трех лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019−2021 годы. По словам главы СНБО Турчинова, будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов.
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