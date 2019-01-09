Украина разработает новое мощное оружие совместно с Польшей

Наука и технологии

Украинский госконцерн «Укроборонпром» и польская компания WB Electronics намерены запустить совместную разработку новой системы противовоздушной обороны.

Напомним, ранее министр обороны Степан Полторак предлагал купить у США пять дивизионов систем ПВО Patriot и полностью закрыть границу с Россией.

Как сообщает DefenceBlog, ссылаясь на представителя польской компании Романа Мушала, речь идет о системе ПВО средней дальности.

В системе будут использоваться усовершенствованные украинские ракеты класса земля-воздух Р-27. Новая система ПВО может быть установлена на польские грузовики Jelcz 662D.

По словам Мушала, большинство необходимых компонентов установки, в частности, двигатель и головки самонаведения, уже готовы.

Как ожидается, на организацию ее производства в Польше уйдет около трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019−2021 годы. По словам главы СНБО Турчинова, будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов.

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