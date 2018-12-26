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Ракеты, гаубицы и бронетехника: СНБО утвердил оборонный заказ на 2019-2021 годы
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил основные показатели Государственного оборонного заказа на 2019−2021 годы. Соответствующее решение было принято на заседании 26 декабря, сообщили в Совете.
По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, с 2017 года в Украине начала работу трехлетняя система Государственного оборонного заказа, что позволило государственным заказчикам и исполнителям оборонного заказа более четко планировать свою работу и ресурсы.
Так, по итогам выполнения Государственного оборонного заказа в 2018 году в Вооруженные силы Украины поставлено более 3 тыс. образцов вооружения, военной техники и специальных изделий, более 450 тысяч ракет и боеприпасов.
Турчинов напомнил, что законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019» финансирование задач обороны и безопасности увеличено на 33,3 млрд гривен по сравнению с прошлым годом, и предусмотрено в сумме 212,0 млрд гривен, что составляет 5,37% валового внутреннего продукта.
«В 2019 году будет завершено ряд приоритетных проектов по созданию ракетной и ракетно-реактивного оружия», — отметил Турчинов, добавив, что прежде всего это касается ракет с увеличенной дальностью поражения, комплекса крылатых ракет наземного базирования для уничтожения морских целей, «значительно усилит береговую оборону Черноморского и Азовского побережья Украины».
«Будут поддерживаться перспективные разработки и производство вооружения и военной техники, тяжелой гаубичной артиллерии, средств противовоздушной обороны и связи, бронетанковой техники, расширено производство боеприпасов и снарядов», — сказал секретарь СНБО Украины, отметив, что все новое оружие и военная техника должны соответствовать стандартам НАТО.
Напомним, что по результатам обсуждения вопроса «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» решено поддержать введение санкций, прежде всего, в отношении юридических и физических лиц — российских компаний, бизнесменов, политиков и депутатов, работников силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины. Также введены ограничительные меры против организаторов так называемых «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 и незаконного содержание их в российских тюрьмах.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции в отношении физических и юридических лиц Российской Федерации.
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