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Что делать, если коллекторы звонят и угрожают? Озвучен важный совет
Девальвация гривни, неудачи с бизнесом и работой — эти и другие проблемы привели к появлению в Украине большого числа должников. Банки часто не заморачиваются и после пары неудачных попыток получить деньги продают долги так называемым коллекторским компаниям.
Сама коллекторская деятельность в Украине не запрещена, но и не разрешена. Этой брешью в законодательстве пользуются подобные компании, рассказывает «ФАКТАМ» адвокат Дмитрий Головко.
«У людей, которые приходят выбивать долги, как правило, есть официально зарегистрированная фирма — финансовая факторинговая компания», — рассказывает Головко. По словам адвоката, сотрудники таких компаний могут даже устраивать дежурства в подъездах должников, как это было перед Новым годом в Харькове.
Юрист добавил, что коллекторы стараются действовать в правовом поле. Ночные звонки, письма, встречи и беседы являются чаще всего элементом психологического давления.
«Сложно доказать, что конкретный человек звонил вам и угрожал, скажем, переломать ноги. Даже если вы и записали на диктофон разговор с коллектором, руководитель финансовой факторинговой компании скажет: „Это не мой сотрудник“. Мало ли кто звонил с их телефона? Кто-то зашел по своим делам в кабинет и решил похулиганить», — объясняет адвокат.
По его словам, подобные выходки коллекторов направлены на то, чтобы выбить долги и заработать на них. Впрочем, с юридической точки зрения, такие фирмы не имеют права заниматься банковской деятельностью, потому и получать долги тоже не могут. Лучшим выходом из такой ситуации, как говорят юристы, будет игнорирование коллекторов, а в случае, если в вашу квартиру пытаются прорваться коллекторы, стоит вызвать как можно больше друзей. При их появлении они обычно ретируются. Взятые в долг деньги гражданин должен возвращать только той же финансовой структуре, например банку, а не некоторым компаниям, которые «выкупили» этот долг.
Подробнее о деятельности коллекторов читайте в «ФАКТАХ» Что делать, если коллекторы срезают замки на дверях вашей квартиры?
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