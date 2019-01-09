Что делать, если коллекторы срезают замки на дверях вашей квартиры?

Деньги

Как показывает статистика, в последнее время в Украине участились случаи, когда коллекторы за долги отбирают у граждан квартиры. Действуют они нагло. Срезают замок на входной двери, несмотря на то, что в это время в квартире могут находиться люди, заходят внутрь и всех просто выбрасывают на улицу. При этом коллекторов совсем не волнует, что на улице зима. Могут выкинуть на мороз даже ребенка, как это было, например, в Боярке Киевской области.

Этот дикий случай произошел в 2018 году. Восемь мужчин, одетых в маски персонажей из фильмов ужасов, ворвались в дом, где находилась лишь 11-летняя девочка. Для того, чтобы проникнуть внутрь, выбили окно. Сложно представить, что испытал ребенок, страдающий врожденным пороком сердца, когда люди в жутких масках схватили его за руки ноги и просто выбросили во двор.

Хотя подобные вопиющие методы коллекторы применяют не часто и обычно ведут себя немного по-другому. Как правило, они устраивают засады в подъездах, где живут должники и просто ждут, когда кто-то откроет дверь в квартиру, чтобы ворваться внутрь. Подобная ситуация, напомним, произошла перед Новым годом в Харькове. Там коллекторы просидели на ступеньках несколько дней. Приехавшим полицейским говорили, дескать, просто отдыхают. Происходящее напоминало какую-то странную игру: кто первым сдастся?

Интересно, что в комментариях граждане часто становятся на сторону коллекторов. «Взял бабки, заложил квартиру, проценты отдавать не хочет, так как считает себя самым умным, вот и результат. Я таких видел-перевидел. С такими ушлыми, как этот должник, по-другому поступать не получится, только ломом по башке, тогда мозг быстро на место станет. Не надо брать чужие деньги, чтобы потом не приходили коллекторы, вот и все!» — пишет житель Харькова Виталий Губаренко.

— Я брал кредит, когда доллар был по 5,5 гривни и я зарабатывал по 2500 долларов в месяц, — возмущается Вячеслав, хозяин квартиры в Харькове, возле которой коллекторы устроили засаду. — А потом наступил кризис и доллар подскочил до 8, затем до 12 и так далее. И кто в этом виноват?

— А я на коллекторов не обращаю никакого внимания, — признается столичный журналист Константин, который попросил не называть его фамилию — мол, потом ему кредитов не дадут. - Я остался должен небольшую сумму банку (что-то около 5−6 тысяч гривен), лопнувшему в конце 2015 года. Отделения банка начали массово закрываться, из-за чего я просто не знал, куда мне вносить очередной платеж, который был абсолютно мизерным — 300−400 гривен в месяц. Вообще не о чем говорить. Если бы мне направляли какие-то извещения с реквизитами нового места для уплаты долга, я бы давно отдал эти 5 тысяч.

Но банк без всяких предупреждений передал долг коллекторам, которые начали наяривать по телефону по десять раз в сутки. Это меня дико взбесило. Поэтому я решил коллекторам не платить. Почему так решил? В общении с коллекторами необходимо понимать несколько важных вещей. Если банк отдал ваш долг коллекторам, значит, он отказался взыскивать его самостоятельно. То есть либо ваш долг слишком маленький, либо финучреждение не желает тратить время на общение с таким должником, как вы.

В любом случае с той минуты, как вам позвонили коллекторы, фактически банку вы ничего не должны. При этом деятельность коллекторских организаций не урегулирована действующим законодательством. То есть они находятся вне закона.

С 2016 года я имел дело с несколькими коллекторскими компаниями — «Украинская коллекторская группа», «Дельта-М», «Укрборг», «Кредит-Капитал» («Примоколлект»). Алгоритм их действий поразительно одинаков. Это звонки по всем телефонам, которые вы оставили, а также рассылка писем идиотского содержания, где вам угрожают уголовным делом за мошенничество, прибытием выездной группы, описью имущества через госисполнителй и так далее…

Никакие госисполнители не приедут к вам описывать имущество. Потому что они приводят в исполнение решение суда. А в истории еще не было случаев, когда бы коллекторская копания подала на должника в суд. Во-первых, потому, что это требует немалых денег и может обойтись куда дороже суммы долга, которую намереваются взыскать. Во-вторых, поскольку коллекторские компании вне закона, то большой вопрос, кто выиграет это дело? В-третьих, заоблачные штрафы и пени, которые рисуют вам коллекторы якобы по условиям договора — это филькина грамота. Потому что коллекторская контора не имеет никакого отношения к банковской сфере и просто не имеет права оказывать банковские услуги — начислять проценты по кредитам, требовать штрафы и пени по договорам, которые заключались не с ними.

Хочу также заметить, что за почти три года моей войны с коллекторами ни одна выездная группа ко мне не приехала. А если бы это даже и случилось, я вызвал бы полицию, потому что, как уже говорил выше, подобные организации — это никто. В моих глазах и в глазах закона коллектор, пришедший требовать деньги к вам домой — не более чем вымогатель.

Вы, конечно можете испугаться и заплатить. Но никто не гарантирует, что эти шарашкины конторы от вас отстанут, даже если отдадите им свои последние штаны.

Поэтому мой совет: коллекторам не платить и ни в коем случае их не бояться. Блокируйте их звонки, посылайте на три буквы, игнорируйте или же попытайтесь посоревноваться с ними в красноречии, отсылая ответные письма различного содержания. Но это удовольствие быстро надоедает, так как контингент на том конце провода туповат и лишь повторяет заученные фразы.

В конечном итоге долг просто будут перепродавать другим коллекторским фирмам, и со временем вы просто перестанете обращать внимание на эти звонки.

А вот если коллекторы начинают донимать из-за долга по ипотеке, тут сложнее. Позаботьтесь о сигнализации, сторожевой собаке и помповом ружье, чтобы прострелить кое-кому ногу (закон позволяет оборонять жилище любыми средствами). Я это серьезно.

О том, как избежать прихода коллекторов и что делать, если они уже стучаться в дверь, «ФАКТАМ» рассказал также киевский адвокат Дмитрий Головко:

— Начнем с того, что такого понятия, как коллектор, на самом деле не существует. Люди, которые приходят выбивать долги, называются несколько иначе. У них, как правило, есть официально зарегистрированная фирма — финансовая факторинговая компания. И те, кто устраивают дежурства в подъезде, — сотрудники этой компании. Правда, с ними могут еще находиться «титушки». Но и им выдают соответствующие удостоверения. Однако мы их все-равно называем коллекторами, потому что привыкли.

— Почему коллекторы так вольготно себя чувствуют? Разве они своими действиями не нарушают законов?

— Дело в том, что по нашим законам коллекторская деятельность не разрешена. Но и не запрещена. Этим они и пользуются. При этом коллекторы действительно стараются действовать в более или менее правовом поле.

— А звонки с угрозами?

— Сложно доказать, что конкретный человек звонил вам и угрожал, скажем, переломать ноги. Даже если вы и записали на диктофон разговор с коллектором, руководитель финансовой факторинговой компании скажет: «Это не мой сотрудник». Мало ли кто звонил с их телефона? Кто-то зашел по своим делам в кабинет и решил похулиганить.

— А как быть с тем, что коллекторы срезают замки на чужих квартирах?

— Я объясню, как и в каких случаях это происходит. Вы, допустим, взяли кредит в банке. Потом, некоторое время спустя, по какой-либо причине перестаете его выплачивать. Работу потеряли или просто решили дальше не платить — это не важно. Сам по себе ваш долг для банка — капля в море. Несколько раз в финучреждении попытались вас вразумить, а когда поняли, что у них ничего не выходит — перепродают ваш долг коллекторам. Обычно — за 30% от суммы долга. Все, банку вы больше неинтересны. Теперь задача коллекторов не только вернуть свои деньги, но и заработать на этом.

Что они предпринимают дальше? Возьмем, например, случай, когда человек брал кредит под залог своей квартиры. Итак, коллекторы переоформляют залоговую квартиру на других лиц. Эта процедура сейчас, к сожалению, не сложная для людей, которые знают, как это сделать. После чего к должнику приходят уже с документом, в котором написано, что он больше не хозяин данной квартиры. Они будут стучаться и требовать, чтобы тот освободил жилье. А, может быть, просто срежут замки. На это уйдет всего 15 минут. Пока человек вызывает полицию, они уже в доме. Правоохранителям коллекторы могут сказать, что они не знают, кто находится в их жилье, когда они пришли заселяться. Показывают документы. Полиция уезжает. Все.

Конечно, можно поупираться и отказаться освободить квартиру. Чаще всего, силу коллекторы не применяют — это уже будет статья Уголовного кодекса. Ну хорошо, живите дальше в нашей квартире, но и с нашими новыми хозяевами. Коллекторы подселяют к должнику парочку амбалов, которые сделают пребывание там несносным. Все рассчитано на то, что человек не выдержит и съедет.

— А коллекторы потом продают квартиру?

— Именно для этой цели они и выселяют должников. Это их способ заработка.

— Но хозяева, уже бывшие, будут что-то иметь от продажи жилья? Ведь они же потратили определенную сумму, выплачивая кредиты.

— Нет. Но если они добровольно уйдут, то и долгов на них не будет. Это может показаться странным, но иногда добровольно отказаться от квартиры, в которой живешь — дешевле. Долг аннулируется. А если вас выселят по решению суда и квартира будет продана с торгов, долги все равно останутся.

Иногда у коллекторов можно выторговать какую-то сумму перед тем, как уйти из квартиры. Были случаи, когда уже бывшим хозяевам давали тысяч двадцать гривен, чтобы они могли на пару месяцев снять себе другое жилье. А дальше — уже не проблемы коллекторов.

— То есть, если ваш долг передают коллекторам, лучше уйти из квартиры?

— Тут один существенный нюанс: для того, чтобы вас выселили, необходимо решение суда. Обязательно нужно проверять, есть ли оно у коллекторов. Дело в том, что обращаться в суд должны именно коллекторы. Следовательно, все комиссионные сборы обязаны платить тоже они. Часто суды затягиваются. Все это происходит настолько долго, что коллекторы нередко действуют проще, что называется «берут на понт». В большинстве случаев решения суда у них нет. Все зависит от того, удастся ли им запугать должника.

— Как уберечься от коллекторов? Ведь не всегда люди не отдают банкам кредиты, потому что не хотят. Разные ситуации бывают.

— Самое главное правило: если у вас долги по кредитам — как минимум раз в две недели заходите в реестр недвижимого имущества и проверяйте, не сменился ли собственник вашей квартиры. О смене вас предупреждать не будут. И как только увидели, что там значитесь не вы, а новый хозяин, надо в срочном порядке искать, кому банк перепродал ваш долг. После этого надо ехать в офис к коллекторам и договариваться с ними.

— Договариваться? Это возможно?

- Да, конечно. Они уже заплатили часть денег по вашему долгу и понимают, что другую часть суммы им могут и не вернуть. Поэтому в финансовых факторинговых компаниях часто идут навстречу должникам, чтобы получить хоть что-то. Должнику надо явиться в офис и договориться, скажем, об отсрочке. Или пообещать выплатить не всю сумму, а часть ее, мотивируя тем, что больше нет средств. Договориться можно. И тем самым спасти квартиру, в которой живете.

Другой вариант — срочно подавайте заявление в суд с просьбой наложить арест на квартиру, в которой проживаете. Коллекторы уже не смогут ее забрать. Разве что опять же через суд им придется пытаться опротестовать арест. Но на это иной раз требуется много времени. А коллекторам нужны деньги, как правило, здесь и сейчас.

— А если прозевали момент и коллекторы уже стучатся в ваши двери?

— Полиция не поможет. Хорошо, если у вас есть друзья. Еще лучше, если их много и они по первому зову примчатся защитить вас. Нужно заранее заручиться поддержкой таких друзей. Как показывает практика, встретившись с неожиданным препятствием в виде группы единомышленников, коллекторы больше к вам не приедут. Они сосредоточатся на бесконечных звонках и sms-сообщениях. Будут угрожать судами и уголовным делом. Это рассчитано на то, что вы психологически устанете от этих звонков и начнете выплачивать долги.

— С беззалоговыми кредитами ситуация обстоит немного иначе?

— Если вы брали небольшой кредит без залога на недвижимость, коллекторам это менее интересно. Даже с автомобилями, которые в залоге, им не так выгодно возиться. Но тем не менее и при беззалоговом кредите коллекторы будут пытаться выбить у вас долг. Когда банки понимают, что самостоятельно долги не вернут, они их продают коллекторам за небольшие деньги. Например, 10 миллионов продают за 500 тысяч гривен. Дальше все зависит от умения коллекторов запугать вас. Но хочу сразу сказать: дальше звонков с угрозами дело обычно не идет.

— То есть телефонных коллекторов можно просто игнорировать?

- Да. Такая форма выбивания долгов рассчитана на малограмотных с юридической точки зрения граждан. Им угрожают возбуждением уголовного производства. Многие боятся, когда им по сто раз на день названивают и говорят: ваш долг останется на ваших детях, а вы будете сидеть в тюрьме. Но от того, что вас посадят, коллекторы не получат никакой выгоды.

Чтобы вы поняли, как реагировать на телефонных коллекторов, я расскажу о принципе их работы. Их офис представляет собой большой call-центр. В одном зале находятся до тридцати сотрудников. В компьютерную программу забиты все номера телефонов должников, а также их друзей и родственников. Программа по очереди набирает эти номера. И как только кто-то поднимает трубку, у телефонного коллектора на экране компьютера появляется вся информация про должника: кто брал кредит, в каком банке, сумма долга. Далее коллектор, в зависимости от ситуации, начинает говорить заученные фразы.

— Получается, что в некоторых случаях должники могут не выплачивать долги по кредитам и им за это ничего не будет? Ну кроме психологического давления?

— Именно так. Некоторые кредитные учреждения сознательно идут на такие риски, зная процент граждан, которые никогда не отдадут долги по кредитам. Поэтому они закладывают возможные потери в проценты, которые должны платить добросовестные граждане. Есть кредитные учреждения, где вы берете, скажем, 10 тысяч гривен. А через пару месяцев должны отдать 15 тысяч. Это, как правило, бывает, если брать кредит в так называемых онлайн-банках. С ними вообще интересная ситуация. Видели по телевизору рекламу онлайн-кредитов? Обычно в таких роликах принимает участие известный шоумен. Это очень крупное учреждение с большим оборотом. Но они знают, что 80 процентов граждан не будут отдавать им долги по кредитам.

— Ничего себе! Они готовы работать себе в убыток?

- Никто в убыток не стал бы работать. Немного расскажу про онлайн-кредиты. Вам никуда не нужно ехать. Вы оформляете кредит, не отходя от компьютера, отправив свои данные — копию паспорта и идентификационный код. Деньги получаете на карточку. Если вы не возвращаете долги — представители онлайн-банка не могут пойти в суд, потому что их деятельность не урегулирована законом. Кроме того, должник всегда может заявить: я не брал кредит, возможно, мои данные кто-то украл. Все. Правда, из тех 80 процентов, что изначально не собирались возвращать долги по кредитам, 40 процентов все-таки это делают. Под психологическим давлением тех же коллекторов. Многократные звонки и угрозы выдерживает не каждый.

Иногда жертвой коллекторов на территории постсоветского пространства могут стать даже дети. Известны случаи, когда в Украине, коллекторы звонили на мобильный телефон ребенку, который в этот момент находился на школьных занятиях. А вот в России совсем недавно коллекторы пошли еще дальше. Они выложили в социальных сетях порнографический коллаж с ребенком должника.

Известно, что во многих странах за границей с должниками не особо церемонятся. Граждан, не возвращающих долги по кредитам, могут запросто посадить в тюрьму.

Напомним, недавно «ФАКТЫ» рассказывали историю Ольги Фарбей, которая лишилась трехкомнатной квартиры под Киевом из-за старого кредита на мобильный телефон.

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