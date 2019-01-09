Боевиков пичкают психотропами для "повышения боевого духа", — разведка

Украина

Разведка Министерства обороны Украины выяснила, как оккупанты на Донбассе пытаются повысить «боевой дух» в своих подразделениях. Из России на оккупированные территории завезли большую партию медикаментов психотропного типа. Теперь эти психотропы распространяются в оккупированном Донецке и Луганске среди первого и второго армейского корпуса российских вооруженных сил.

Чтобы избежать утечки информации, психотропы раздаются под видом витаминных комплексов против гриппа и ОРВИ. Активные вещества в псевдовитаминах влияют на нервную систему, повышают выносливость при физических нагрузках и подавляют чувство страха.

По данным разведки, завозить психотропы для подразделений оккупационных войск российское командование стало в начале января 2019 года. Кроме «взбадривания» личного состава, у оккупантов есть еще одна цель — побудить определенное количество российских военнослужащих отказаться от очередной ротации и остаться на передовой сверхсрочно.

Напомним, ранее было подсчитано, что на оккупированной территории из 32 тысяч человек, воюющих на стороне террористических «ЛНР» и «ДНР», 11 тысяч являются российскими военнослужащими. Два армейских корпуса, которые находятся на временно оккупированной территории, управляются из штаба 8-й общевойсковой армии, дислоцирующегося в Новочеркасске (Ростовская область, РФ).

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