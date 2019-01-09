В Киеве возьмутся за благоустройство оползнеопасного Кловского склона

Украина

3 января 2019 года состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА под председательством заместителя городского головы Петра Пантелеева. На заседании обсуждали оползнеопасное состояние склона Кловского Яра в Печерском районе Киева.

Об опасности сдвига склона ранее неоднократно предупреждали эксперты. В частности, инженерно-геологические изыскания на нем в 2004 году проводили специалисты ОАО «Киевпроект», в 2016-м — ООО «Геопроект» и ООО «Инженербудпроект». Последнее обследование участка склона между домами на ул. Мечникова, 7а и переулке Марьяненко, а также оценка технического состояния конструкций подпорной стены проводились в апреле-мае 2017 года специалистами ГП НИИСК.

Выводы экспертов оказались неутешительными: имеющаяся подпорная стенка не обеспечивает надлежащей защиты жилых домов. А из-за неудовлетворительного состояния канализационной системы, дренажных сооружений и ливнестоков, захламленности территории вымытым грунтом, поваленными деревьями на склоне прослеживаются проявления линейной эрозии почв. Опасность повторения оползней представляет угрозу для жилых домов, построенных на склоне. Другими словами, они могут просто «сползти» вниз вместе с массивом грунта, как это уже произошло 13 августа 2016 года с большим гаражом, который был разрушен в результате смещения.

Присутствовавшие на заседании представители КП СУППР отметили, что предприятие уже неоднократно подчеркивало необходимость проведения ревизии и перекладывания дождевой канализации от переулка Кости Гордиенко до переулка Ивана Марьяненко и направляло соответствующие обращения в компетентные инстанции.

Чтобы не допустить катастрофы, комиссия приняла ряд шагов. В частности, обязала КП СУППР вести постоянное наблюдение за состоянием склона, а Печерскую РГА — за деформациями жилых домов.

К процессу спасения склона будут привлечены и землепользователи участков — их кадастровые номера: 8 000 000 000: 82: 026: 0009 (Мечникова, 9), 8 000 000 000: 82: 026: 0013 (Мечникова, 7б), 8 000 000 000: 82: 026: 0026 (Мечникова, 11а), 8 000 000 000: 82: 026: 0151 (Мечникова, 9), — расположенных в пределах склона Кловского Яра. Их обязали расчистить территорию от мусора, провести обследование и фиксацию существующих сооружений, а также укрепить склон и объекты застройки на нем. Контроль за тем, чтобы землепользователи прислушались к требованиям городских властей, возложили на Департамент городского благоустройства и управления по вопросам гражданской защиты КГГА.

Согласно действующему законодательству и нормативным актам, решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям КГГА является обязательным для выполнения всеми субъектами хозяйствования, расположенными на территории Киева. Тем более что речь идет о безопасности людей.

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