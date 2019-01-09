Наибольшее количество бронетехники было продано при министре обороны Гриценко, – эксперт

Украина

Полковник Дмитрий Соболев, экс-сотрудник Главного управления разведки Украины, считает, что военные чиновники на протяжении многих лет целенаправленно распродавали бронетехнику по бросовым ценам. Наибольшее количество танков было продано в 2005—2007 годах, в период работы Анатолия Гриценко.

Из-за жадности и воровства военных чиновников к началу военных действий на Донбассе «бронетанковый кулак» Украины был очень ослаблен. В 2014 году в ВСУ числилось всего около 690 танков и 2000 боевых машин. Хотя после распада СССР Украина получила из состава военных округов Советской армии около 6000 танков и 6500 единиц бронированных машин и не менее 700 предприятий оборонного комплекса, способных производить практически любые образцы вооружения и военной техники.

«Причина столь катастрофической ситуации — коррупционные схемы, по которым военная техника отчуждалась, переправлялась за рубеж, иногда даже по цене металлолома, — считает полковник Соболев. — Средства из государственных оборонных заказов разворовывались чиновниками всех структур, с 2000 года это явление стало массово-хроническим.

По данным Государственной службы экспортного контроля (в период с 1992-го по 2012-й) были проданы за рубеж 1412 танков. По оценке же Стокгольмского института проблем мира и безопасности (SIPRI), с 1995-го по 2015 год Украина отправила на экспорт 778 единиц техники советского производства. По данным SIPRI, в период с 2006-го по 2016 год продано военной техники на $ 8,5 млрд.

Наибольшее количество бронетехники было продано в период, когда Министерством обороны руководил Анатолий Гриценко (2005−2007 годы). При нем из состава ВС Украины было выведено 698 танков Т-72, из них 198 боевых машин были реализованы по средней цене 200 тыс. грн (на международном рынке цена составляла 2,8 млн грн). В строю оставалось всего 425 танков Т-72. Вырученные от продаж средства не вкладывались в закупки современных образцов и в развитие собственного украинского производства, время было утрачено. Это и привело к сложной ситуации в 2014 году".

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