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В Украине ввели новую услугу — "юбилейное бракосочетание"
В украинских органах РАГС появилась новая услуга. Теперь здесь можно не только зарегистрировать брак, но и отпраздновать «серебряную», «золотую» свадьбу или любую другую годовщину бракосочетания.
После официальной церемонии семейным парам выдается новое свидетельство о браке. В документе указывается, что церемония проведена «повторно».
Заказать повторную церемонию бракосочетания могут как сами супруги, так и их родные или друзья. Заявку можно оформить в органах РАГС по всей Украине.
Как объяснили в Министерстве юстиции, новая церемония призвана укрепить институт семьи. «Прожив дружно и счастливо со своим избранником 25, а может и 50 лет, вы получите возможность повторить обряд и напомнить себе о самом счастливом дне вашей жизни. Вы снова сможете сказать „да“ своей второй половинке и почувствовать те незабываемые эмоции», — рассказала начальник Управления государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста Ирина Дубиковская.
Напомним, ранее в Украине стала доступна услуга «Брак за сутки»: молодоженам не обязательно ждать месяц, чтобы зарегистрировать брак. Кроме того, провести церемонию можно не только в органах РАГС, но и в аэропортах.
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