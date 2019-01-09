Правозащитники заявили, что оккупанты "медленно убивают" фигурантов "дела Веджие Кашка"

Происшествия

Крымскотатарские активисты, задержанные российскими силовиками в Крыму по «делу Веджие Кашка», содержатся в холодных камерах, где стены покрыты плесенью. Обвиняемые не получают нужной медицинской помощи. Адвокаты считают, что происходящее — медленные пытки: людей безосновательно поместили в СИЗО и медленно там убивают.

По «делу Веджие Кашка» были задержаны Кязим Аметов, Асан Чапух, Бекир Дегерменджи. Адвокат Аметова Эмиль Курбединов считает, что состояние его подзащитного — критическое. Об этом сообщает «Крымская солидарность».

«Ему все хуже и хуже. Он говорит, что задыхается. Еле-еле дышал, когда я его сегодня увидел. Он говорит, что ему делают какие-то уколы, но они не помогают», — рассказал Курбединов.

Еще один подследственный — Асан Чапух — попал в больницу с внутренним кровотечением. Из-за этого судебное заседание пришлось перенести на 24 января.

Адвокаты жалуются, что они постоянно требуют заменить содержание в СИЗО на домашний арест, но эти ходатайства судьи в Крыму даже не рассматривают.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в Крыму держат задержанных граждан Украины в спецкарцере, так называемой «яме».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter