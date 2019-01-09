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Полиция уличила во лжи немецкого депутата, заявившего о его зверском избиении

Депутата Бундестага Франка Магница, которого якобы в Бремене (Германия) избили политические оппоненты , сегодня выписали из больницы.

Как сообщает DW , немецкая прокуратура заявила, что данные камер видеонаблюдения не подтверждают версию депутата от ультраправой партии Альтернатива для Германии (АгД) Франка Магница о нападении на него.

Напомним, Магниц ранее заявил, что его жестоко избили неизвестные в масках.

Партия АгД обвинила в нападении левых политических активистов, приписывая месть за посещение Магницем Крыма и призывов партии снять санкции с России.

По информации издания, чтобы создать достоверную картинку нападения, вчера Магниц провел большую часть дня, общаясь с прессой в больнице, чтобы журналисты видели раны на его лице, покрытые слоями бинта. При этом передвигался он в инвалидной коляске. Сегодня депутат уже покинул лечебное заведение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после обострения Россией ситуации в Азовском море и Керченском проливе Украина добивается новых санкций против россиян со стороны международного сообщества. При этом Германия и Франция пока что выступают против ужесточения антироссийских санкций . Вместо введения новых ограничительных мер Берлин и Париж предпочитают, чтобы вопрос решался на уровне дипломатов и ОБСЕ.

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