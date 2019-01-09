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Полиция уличила во лжи немецкого депутата, заявившего о его зверском избиении
Депутата Бундестага Франка Магница, которого якобы в Бремене (Германия) избили политические оппоненты, сегодня выписали из больницы.
Как сообщает DW, немецкая прокуратура заявила, что данные камер видеонаблюдения не подтверждают версию депутата от ультраправой партии Альтернатива для Германии (АгД) Франка Магница о нападении на него.
Напомним, Магниц ранее заявил, что его жестоко избили неизвестные в масках.
Партия АгД обвинила в нападении левых политических активистов, приписывая месть за посещение Магницем Крыма и призывов партии снять санкции с России.
По информации издания, чтобы создать достоверную картинку нападения, вчера Магниц провел большую часть дня, общаясь с прессой в больнице, чтобы журналисты видели раны на его лице, покрытые слоями бинта. При этом передвигался он в инвалидной коляске. Сегодня депутат уже покинул лечебное заведение.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после обострения Россией ситуации в Азовском море и Керченском проливе Украина добивается новых санкций против россиян со стороны международного сообщества. При этом Германия и Франция пока что выступают против ужесточения антироссийских санкций. Вместо введения новых ограничительных мер Берлин и Париж предпочитают, чтобы вопрос решался на уровне дипломатов и ОБСЕ.
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