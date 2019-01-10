Спорт

Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

В четверг, 10 января, в немецком Оберхофе женской спринтерской гонкой на 7,5 километра стартует программа четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Украину в спринте представят пять спортсменок: Анастасия Меркушина стартует 10-й, Юлия Джима — 20-й, Вита Семеренко — 28-й, Валя Семеренко — 52-й и Юлия Журавок — 93-й.

Отмечу, что гонку пропустит капитан нашей сборной Елена Пидрушная (на фото), которой 9 января исполнилось 32 года.

Кубок мира. Четвертый этап. Оберхоф (Германия)

10 января (четверг)

Спринт (женщины) 15:30 «UA:Перший», «Спорт 1», «Евроспорт 1», «Матч ТВ»

Прямую видеотрансляцию женской спринтерской гонки смотрите также на сайте «ФАКТОВ».

Отмечу, что после трех этапов топ-пятерка общего зачета Кубка мира выглядит так: Доротея Вирер (Италия, 381 очко), Паулина Фиалкова (Словакия, 345), Лиза Витоцци (Италия, 276), Кайса Макаряйнен (Финляндия, 268) и Моника Хойниш (Польша, 242).

Что же касается наших биатлонисток, то Елена Пидрушная — на 19-й позиции (141 очко), Юлия Джима — на 23-й (119), Валя Семеренко — на 30-й (92), Анастасия Меркушина — на 31-й (91), Вита Семеренко — на 47-й (50) и Юлия Журавок — на 54-й (21).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Прима и Джима неудачно выступили в Рождественской гонке.

Фото biathlon.com.ua

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