Украина

"Нафтогаз" готов отказаться от 12-миллиардного иска к "Газпрому", но при одном условии

«Нафтогаз», который в 2018 году подал новый иск против «Газпрома» на 12 млрд долларов, готов отказаться от претензий к российской компании. Но для этого россиянам придется выполнить важное условие. Об этом рассказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

По словам руководителя «Нафтогаза», они будут отстаивать сохранение транзита газа по территории Украины. В России на словах периодически обещают сохранить транзит через Украину после появления «Северного потока-2», но Украина хочет письменных гарантий.

«Это козырная карта в переговорах с «Газпромом». Фактически, мы говорим российским коллегам: «Коллеги, если вы не хотите транспортировать — компенсируйте. Если вы хотите транспортировать и готовы подписать долгосрочный контракт по европейским правилам с гарантиями, что эти деньги вы нам заплатите, мы готовы от иска отказаться или пересмотреть, изменить его. Мы готовы на все», — рассказал Коболев в эфире «5 канала».

Напомним, «Нафтогаз», выиграв у «Газпрома» в международном трибунале, в июне 2018 года подал новый иск на 12 млрд долларов против «Газпрома». Украинская компания намерена добиваться пересмотра тарифов на транзит газа. Решение по этому иску ожидается не ранее 2020 года.

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