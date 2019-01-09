Суд дал условный срок участнику АТО, из-за которого утонули три сестры

Происшествия

В Одесской области вынесли приговор участнику АТО, из-за которого утонули три девушки. Жителя села Александровка Олега Чеботаря признали виновным, но приговорили к условному сроку. Виновник трагедии получил четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.

Дело о трагической гибели трех сестер на водохранилище в селе Гольма рассматривал Балтский районный суд. Было установлено, что подсудимый посадил людей в лодку со сквозными повреждениями в корпусе. На лодочную прогулку компания отправилась ночью, на плавательном средстве без фонарей. Лодка была незарегистрированной, а у подсудимого не было прав судоводителя.

При вынесении приговора суд учел, что Чеботарь ранее не был судим, раскаялся в совершенном преступлении и возместил материальные убытки выжившей девушке. Также сыграло свою роль и то, что Чеботарь участвовал в АТО в составе батальона «Аратта» Украинской добровольческой армии, награжден медалью «За оборону родного государства», а сейчас содержит отца-инвалида и брата с инвалидностью. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение тридцати дней.

Напомним, в ночь на Ивана Купала 07.07.2017 компания из двух мужчин и четырех девушек отправилась на лодке на водохранилище. Дойдя до середины водоема перегруженная лодка опрокинулась. Три сестры — 16-летняя, 17-летняя и 23-летняя — утонули. Удалось спасти лишь 19-летнюю девушку. Охраннику дамбы за случившееся грозил пятилетний тюремный срок.

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