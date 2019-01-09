- 23:58 Трамп стучал кулаками по столу на очередных переговорах с демократами
- 23:57 Зинченко забил дебютный гол-красавец за «Манчестер Сити»
- 23:38 Что делать, если коллекторы звонят и угрожают? Озвучен важный совет
- 23:14 Сборные Украины по волейболу победами завершили отбор на чемпионат Европы
- 23:02 Землетрясение в Одесской области: пока всего 2 балла, но сейсмологи "обещают" больше
- 22:57 В Испании освобождены из сексуального рабства молодые украинки
- 22:42 Умер известный детский писатель Павел Катаев
- 22:32 Суд дал условный срок участнику АТО, из-за которого утонули три сестры
- 21:55 Скандал: в Верховной Раде потребовали объяснений от McDonald's из-за матерного слова
- 21:24 Получение Украиной Томоса назвали политической катастрофой для Путина
Суд дал условный срок участнику АТО, из-за которого утонули три сестры
В Одесской области вынесли приговор участнику АТО, из-за которого утонули три девушки. Жителя села Александровка Олега Чеботаря признали виновным, но приговорили к условному сроку. Виновник трагедии получил четыре года лишения свободы с испытательным сроком два года.
Дело о трагической гибели трех сестер на водохранилище в селе Гольма рассматривал Балтский районный суд. Было установлено, что подсудимый посадил людей в лодку со сквозными повреждениями в корпусе. На лодочную прогулку компания отправилась ночью, на плавательном средстве без фонарей. Лодка была незарегистрированной, а у подсудимого не было прав судоводителя.
При вынесении приговора суд учел, что Чеботарь ранее не был судим, раскаялся в совершенном преступлении и возместил материальные убытки выжившей девушке. Также сыграло свою роль и то, что Чеботарь участвовал в АТО в составе батальона «Аратта» Украинской добровольческой армии, награжден медалью «За оборону родного государства», а сейчас содержит отца-инвалида и брата с инвалидностью. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение тридцати дней.
Напомним, в ночь на Ивана Купала
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 746 мм