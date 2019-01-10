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В мини-шортах и прозрачном топе: Анна Седокова показала соблазнительное фото
Популярная певица Анна Седокова, которая часто радует сексуальными формами, публикуя откровенные фото, снова показала соблазнительную фигуру. Звезда опубликовала в Instagram горячий снимок из Лос-Анджелеса. На фото Анна соблазняет поклонников короткими джинсовыми шортами и прозрачным топом, который подчеркивает пышную грудь певицы, матери троих детей.
Как оказалось, Седокова приехала в США, чтобы побыть с младшей дочерью Моникой от второго мужа Максима Чернявского, который добился через суд, чтобы девочка жила с ним. Под горячим снимком Анна написала трогательный пост о том, как она проводит время с дочкой и как Моника трепетно заботится о маме. Публиковать фото девочки, как и вывозить ее за пределы США Анне запрещено судом.
«Обо мне так невероятно Моника заботится. Мы были в магазине, и я ее, конечно, наносилась на руках, а она уже высоченная и не легкая. Так спина так заболела. Мы были в магазине и я, сильная женщина, раньше не подававшая вида, сегодня возвращаясь из магазина с продуктами, вдруг сказала, что у меня спина что-то болит. Моника вдруг командным голосом говорит, а ну ка мама быстро в кровать ! Я сама продукты разложу! Я ей — нет, зачем, а она смотрит на меня так и прям ругается! Пришлось лечь», — рассказала Седокова.
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