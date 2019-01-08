Звезда "Женского Квартала" показала шикарную фигуру в купальнике

Шоу-бизнес

Звезда «Женского квартала» Лера Товстолес, которая также принимала участие в «Лиге смеха» в команде «Модели», запомнилась зрителям не только своей игрой, но и яркими внешними данными. Модельную фигуру красотка с радостью демонстрирует не только на подиуме, но и в сети.

Вслед за многими звездами шоу-бизнеса, которые отдыхают на заграничных курортах, Лера отправилась в отпуск к морю. В Египет модель улетела с коллегой, ведущим, участником команды «Крупа» в «Лиге смеха» Андреем Лузаном, с которым проводила зимний отпуск и в прошлом году.

В первый же день, как призналась модель, отдых у них не задался: чтобы поселиться в лучшем номере, пришлось «поругаться со всеми в отеле». Но уже через пару дней Лера была в прекрасном настроении, поделилась впечатлениями от спа-процедур и показала несколько соблазнительных фото в купальнике.

«Наконец-то на третий день я чувствую на полную море и солнце. Уже появился загар, увидела достаточно рыбок, пригнула с пирса … Я загораю, начинаю утро с зарядки и обещаю себе не пить весь отдых. Правда вчера это правило я нарушила, так как трезвым невозможно было ругаться с местными. Но сегодня и завтра и весь оставшийся отдых — это здоровье и красота», — пообещала Лера.

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