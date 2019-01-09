Сборные Украины по волейболу победами завершили отбор на чемпионат Европы

Спорт

Национальные сборные Украины по волейболу на мажорной ноте завершили отборочные турниры на европейское первенство.

Женская команда обыграла на выезде главного аутсайдера группы — Норвегию, до этого выигравшую лишь один сет в пяти матчах. Видимо, статус соперниц сыграл злую шутку с подопечными Гария Егиазарова, ведь скандинавки на протяжении трех сетов играли на равных, а во втором и вовсе одержали уверенную победу, но в итоге поединок завершился уверенной победой наших девушек — 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:11). Таким образом, украинки завершили отборочный турнир, имея в активе четыре победы и два поражения (оба — от сборной Греции), и со второго места прошли в финальную часть чемпионата Европы, который пройдет с 23 августа по 8 сентября сразу в четырех странах — Венгрии, Польше, Словакии и Турции.

Мужской команде заключительный отборочный поединок, к которому они подошли в статусе победителя группы, дался куда тяжелее. Видимо, наставнику команды Угису Крастиньшу довелось приложить немало усилий, чтобы настроить своих ребят на фактически товарищескую игру. Швейцарцы, которые в Украине потерпели «сухое» поражение в трех сетах, на этот раз дали бой, но в решающем сете наши соотечественники все же дожали соперника — 3:2 (25:20, 26:28, 25:21, 15:25, 16:14).

«Желто-синие» завершили отборочный раунд, не потерпев ни единого поражения, и в хорошем настроении могут готовиться к финальному турниру чемпионата Европы (первому для нашей команды с 2005 года), который пройдет с 13 по 29 сентября в Бельгии, Франции, Нидерландах и Словении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборные Украины по волейболу пробились на чемпионат Европы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter