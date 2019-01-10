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Подозреваемый в убийстве офицера УГО в Киеве оказался на свободе
История с убийством в Киеве молодого офицера Управления государственной охраны получила неожиданное продолжение. Подозреваемый в убийстве — бывший профессиональный боксер — отпущен под залог.
36-летний Петр Очеретяный на время расследования будет носить электронный браслет. Также за подозреваемого внесен денежный залог — 600 тысяч гривен, сообщает «Киев Оперативный».
По словам вдовы убитого Алины Хмелюк, прокуратура пообещала оспорить подозрительно мягкую меру пресечения. Тем не менее, пока что апелляция еще не подана.
Напомним, убийство было совершено вечером 2 января на Печерске в Киеве. Между мужчинами возник спор. В итоге 26-летний сотрудник Управления госохраны Украины был убит ударом в голову. Прибывшие на место врачи констатировали смерть. Подозреваемый был объявлен в розыск, но вскоре сам сдался полиции.
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