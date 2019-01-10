Сильная боль в сердце и почках: стало известно о резком ухудшении здоровья украинского узника Кремля

Украина

Украинский политзаключенный Станислав Клых страдает от сильной боли в почках. Несмотря на это, его спешно выписали из челябинской больницы и вернули в колонию в Верхнеуральске. Таким образом, «лечение» украинца продолжалось неполных четыре дня, констатировала мать Клыха, которая говорила с ним по телефону 9 января.

По ее словам, с просьбой об обследовании ее сын обращался к руководству колонии сам.

«Он писал заявление, чтобы его обследовали, потому что болит и сердце, и почки. Но у него взяли анализ мочи и крови, и на четвертый день отправили назад в тюрьму. Никакого диагноза не поставили», — рассказала Тамара Клых «Громадському».

По ее словам, сын сообщил ей о слухах о том, что его хотят перевести из Челябинска на Сахалин, и мать опасается, что не сможет ездить к сыну так далеко, ведь даже сейчас ездить в колонию ей тяжело (Тамаре Клых разрешено одно посещение узника раз в полгода).

Тем не менее Клых согласен на перевод как на Сахалин, так и в колонию в Лабытнанги, где отбывает срок Олег Сенцов, поскольку, по словам матери, в этой колонии он «задыхается».

26 мая 2016 года Станислав Клых был осужден в Чечне к 20-летнему сроку заключения по ложному обвинению в убийстве российских военных во время Первой чеченской войны (1994−95 гг.).

Напомним, в конце декабря 2018 года появились тревожные сведения о психическом состоянии Клыха.

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