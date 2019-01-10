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Политика

Выборы-2019: появился интересный прогноз о провокациях со стороны России

8:51 10 января 2019   166
Выборы
Инф. «ФАКТОВ»

Известный украинский социолог Ирина Бекешкина уверена в том, что Россия будет вмешиваться в предвыборную кампанию в Украине, причем разными методами и в разных формах. В частности, она подозревает, что именно Кремль (через подставных лиц) будет финансировать избирательную кампанию оппозиционных сил.

«Вот скажите, кто будет финансировать избирательную кампанию Бойко (платформа выдвинула кандидатом в президенты Юрия Бойко. Ред.), если там нет Ахметова, который ранее значительно вливал деньги в „Опоблок“? Есть Фирташ, но у него с финансами сейчас не очень. Подозреваю, что там могут быть деньги России. Конечно, не прямо, а через подставных лиц», — сказала Бекешкина в комментарии «Украинскому интересу».

Она также не исключает, что предвыборная кампания будет сопровождаться провокациями, особенно через церкви Московского патриархата.

А кроме того, Россия будет распространять «чернуху» на неугодных ей кандидатов в президенты Украины через прямо или опосредованно подконтрольные ей СМИ.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» известный эксперт и блогер Алексей Арестович объяснил, почему России выгодно дестабилизировать ситуацию внутри страны и дать пророссийским кандидатам очередной повод хаять действующую власть.

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