- 10:38 «Будут нырять в снег»: в сети смеются над очередным фейком «разведки» боевиков «ДНР»
- 10:37 «Подарки» из России: на Донбассе найден тайник боевиков
- 10:21 Причина развода самого богатого человека в мире банальна — у Безоса есть любовница
- 10:12 Под Днепром жестоко избили депутата: детали происшествия
- 10:11 Появилась важная информация об украинских моряках с затонувшего возле Турции сухогруза
- 9:58 В США замужнюю 50-летнюю учительницу судят за секс с 14-летним учеником
- 9:49 Стали известны имена всех участников Национального отбора на «Евровидение-2019»
- 9:41 Освобожденный из тюрьмы в Иране моряк вернулся в Украину
- 9:41 В сети переполошились из-за переименования аэропорта в Харькове на карте от Google
- 9:22 Кравчук назвал условие, при котором Россия вернет Украине Донбасс
Выборы-2019: появился интересный прогноз о провокациях со стороны России
Известный украинский социолог Ирина Бекешкина уверена в том, что Россия будет вмешиваться в предвыборную кампанию в Украине, причем разными методами и в разных формах. В частности, она подозревает, что именно Кремль (через подставных лиц) будет финансировать избирательную кампанию оппозиционных сил.
«Вот скажите, кто будет финансировать избирательную кампанию Бойко (платформа выдвинула кандидатом в президенты Юрия Бойко. Ред.), если там нет Ахметова, который ранее значительно вливал деньги в „Опоблок“? Есть Фирташ, но у него с финансами сейчас не очень. Подозреваю, что там могут быть деньги России. Конечно, не прямо, а через подставных лиц», — сказала Бекешкина в комментарии «Украинскому интересу».
Она также не исключает, что предвыборная кампания будет сопровождаться провокациями, особенно через церкви Московского патриархата.
А кроме того, Россия будет распространять «чернуху» на неугодных ей кандидатов в президенты Украины через прямо или опосредованно подконтрольные ей СМИ.
Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» известный эксперт и блогер Алексей Арестович объяснил, почему России выгодно дестабилизировать ситуацию внутри страны и дать пророссийским кандидатам очередной повод хаять действующую власть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.
Ветер: 1 м/с В
Давление: 746 мм