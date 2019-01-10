28.00 / 28.30 31.99 / 32.61
Киев: -7
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кравчук назвал условие, при котором Россия вернет Украине Донбасс

9:22 10 января 2019   2045
Леонид Кравчук
Инф. «ФАКТОВ»

Вопрос о деоккупации захваченных Россией украинских территорий возможно решить лишь за столом переговоров с Кремлем. При этом дальнейшую судьбу аннексированного Крыма и захваченных районов Донецкой и Луганской областей не следует рассматривать в одном «пакете».

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. По его словам, Россия вернет Украины оккупированные районы Донбасса — разрушенные территории ей не нужны.

«До тех пор, пока не сядем за стол с Кремлем, ничего не будет. Другие нам будут помогать, способствовать, но решить эту проблему должны мы с Россией. Конечно же, при прессинге Запада», — добавил Леонид Кравчук.

Полный текст интервью Леонида Кравчука читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Разрушенный Донбасс Россия вернет, он ей не нужен».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»

Киев
-7

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 746 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины