Кравчук назвал условие, при котором Россия вернет Украине Донбасс

Украина

Вопрос о деоккупации захваченных Россией украинских территорий возможно решить лишь за столом переговоров с Кремлем. При этом дальнейшую судьбу аннексированного Крыма и захваченных районов Донецкой и Луганской областей не следует рассматривать в одном «пакете».

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. По его словам, Россия вернет Украины оккупированные районы Донбасса — разрушенные территории ей не нужны.

«До тех пор, пока не сядем за стол с Кремлем, ничего не будет. Другие нам будут помогать, способствовать, но решить эту проблему должны мы с Россией. Конечно же, при прессинге Запада», — добавил Леонид Кравчук.

Полный текст интервью Леонида Кравчука читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Разрушенный Донбасс Россия вернет, он ей не нужен».

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