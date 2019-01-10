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В сети переполошились из-за переименования аэропорта в Харькове на карте от Google
Международный аэропорт «Харьков» внезапно изменил свое название, получив имя фронтмена группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Именно такое название указано на Google-картах. Ранее Google переименовал Минздрав Украины в «Министерство похорон здоровья Украины».
На переименование аэропорта обратили внимание интернет-пользователи. «Гугл карты чудят», — написал на своей страничке пользователь с ником Владислав Юрьевич и выложил скриншот с новым названием.
Самый популярный комментарий под этим постом — все идет по плану. Это — название и строка из песни, которую исполнял Егор Летов. Рок-музыкант и лидер группы «Гражданская оборона» умер в феврале 2008 года. Сообщалось, что Летов умер во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» («ГрОб»), получившая, несмотря на полуподпольное существование, широкую известность в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века, выпустила более 50 альбомов, ставших классикой советского и российского рока. «Гражданскую оборону» ставили в один ряд с такими группами, как «Кино» и «Наутилус Помпилиус».
По состоянию на утро четверга, 10 января, аэропорту не вернули его название.
Как сообщает STATUS QUO, в пресс-службе аэропорта заявили, что информация о переименовании ложная и что администрация пытается решить вопрос о возвращении на карты настоящего названия — Международный аэропорт «Харьков». Также в пресс-службе добавили, что подобные переименования происходят, когда большое количество пользователей предлагает сервису внести правки в название.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на популярном сервисе Google-карты было переименовано здание украинского правительств — вместо Кабинета министров на карте появился «Кабинет монстров Украины», а Верховная Рада сменила название на «Верховную Зраду».
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