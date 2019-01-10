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В США замужнюю 50-летнюю учительницу судят за секс с 14-летним учеником (фото)
В американском штате Иллинойс начинается судебный процесс по делу учительницы Даны Чайдестер. Замужняя 50-летняя женщина обвиняется в том, что неоднократно занималась сексом с 14-летним школьником. И посылала ему свои фото в обнаженном виде, что считается распространением порнографии. Когда судья зачитал список предъявляемых обвинений, женщина разрыдалась. В зале суда при этом присутствовал ее муж.
Дана работала в одной из средних школ города Брэйдвуд. Ее малолетний любовник посещал другое учебное заведение. Женщина и подросток жили по соседству.
Как сообщает издание Daily Star, отношения учительницы с мальчиком начались в сентябре прошлого года. Сначала они посылали друг другу откровенные снимки, а затем перешли к более интимному общению. Они занимались сексом в доме Чайдестер, в ее машине, а также в дешевых отелях. Дану арестовали на этой неделе — после того, как в полицию поступил соответствующий сигнал, и стражи порядка допросили мальчика.
В последние годы в США произошла целая череда аналогичных преступлений, счет которых идет на десятки.
Так, в декабре суд американского штата Флорида, как писали «ФАКТЫ», приговорил 27-летнюю бывшую учительницу Стефани Питерсон к трем годам тюремного заключения за секс с ее 14-летним учеником.
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