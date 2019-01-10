Дженнифер Лопес снялась в сексуальной фотосессии для глянца (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес, показавшая милую рождественскую семейную фотосессию с детьми и возлюбленным, стала главной героиней февральского выпуска журнала Harper's Bazaar. 49-летняя звезда снялась в сексуальной фотоссесии. На обложке она предстала в экстремально коротком красном мини с глубоким декольте и с черным поясом, подчеркивающем талию.

На других снимках она позирует в стильных и сексуальных черных купальниках от Saint Laurent и Givenchy, а также черных туфлях Jimmy Choo. Выглядит Дженнифер потрясающе — спортивная, подтянутая, с сексуальными формами.

Как раньше рассказывала Лопес, ей приходится много работать над своей фигурой.

Напомним, Джей Ло воспитывает двоих детей, уже два года она счастлива в отношениях с бейсболистом и бизнесменом Алексом Родригесом.



«Я выросла в Бронксе. У меня было очень урбанистическое воспитание с брейк-дансом в 80-х, Adidas и обручами. Также обожала мюзиклы. Моя главная цель — научить детей любить себя и понимать свою ценность. Я очень усердно работаю и они должны брать с меня пример. Они видят милосердие и любовь. Я учу сына уважать женщин и дорожить тем, что они приносят в его жизнь», — поделилась звезда в интервью. Также Дженнифер рассказала о поиске любви и о том, как пережила 30 лет в шоу-бизнесе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Анна Седокова показала соблазнительное фото из Лос-Анджелеса.

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