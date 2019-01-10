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"Тепленькая пошла": пассажиров поезда Ужгород — Одесса залило кипятком (видео)
«Укрзалізниця» оказалась в эпицентре нового скандала — в сеть попало видео из поезда 227 ЛБ сообщением Ужгород — Одесса, на котором видно как с потолка вагона льется горячая вода.
Инцидент произошел на остановке поезда во Львове, рассказали очевидцы одесскому ресурсу УСИ.
Напор горячей воды был таким сильным, что вода залила коридор вагона № 9, повредив багаж некоторых пассажиров.
Проводник вагона «успокоил», мол, это произошло потому, что на остановке в вагон залили горячую воду, чтобы разморозить умывальник, замерзший при минусовой температуре.
В свою очередь пассажиры выразили уверенность в том, что причиной аварии является катастрофическое состояние самого вагона.
По информации корреспондента издания, пассажиры поезда Ужгород — Одесса провели в таких ужасных условиях всю дорогу от Львова до Одессы.
Напомним, в ночь на 8 января пассажиры чуть не замерзли в вагоне поезда № 249 Черновцы — Киев, в котором сломался отопительный котел.
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