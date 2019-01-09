Происшествия

Пассажиры спали в куртках и шубах: в сети рассказали о новом происшествии в поезде "Укрзалізниці"

Пассажиры чуть не замерзли в вагоне поезда № 249 Черновцы-Киев, в котором сломался отопительный котел. Инцидент произошел в ночь на 8 января. Об этом написала в Facebook народный депутат Украины Ирина Суслова. Она рассказала историю одной пассажирки, которая была в том злополучном вагоне.

«За 320 гривен она приобрела билет из Ивано-Франковска в Киев и получила место во втором вагоне. К ее великому удивлению, там очень странно работал котёл, сколько бы угля не бросали, а тепла он не давал. При этом за окном был сильный мороз. В результате температура внутри не поднималась выше 10 градусов. Ночью проводник просто сбежал из своего вагона, а люди вынуждены были спать в куртках и шубах, но это мало помогало, так как потому сквозняки из окон создавали специфическую вентиляцию», — пишет она.

По ее словам, после того как «пассажиры подняли шум, проводник признался, что шансов на тепло нет, так как котел сломан и по-хорошему этот вагон совсем не следовало присоединять к подвижному составу».

«Это подтвердил и начальник поезда, добавив, что он просил начальство не подключать вагон-развалюху, но все напрасно. Желание выкачать деньги у пассажиров перевесило», — написала Суслова.

Народный депутат направила официальное депутатское обращение к руководству компании «Укрзалізниця» по поводу инцидента.

Как писали «ФАКТЫ», пассажиры очень часто жалуются на температуру в вагонах поездов. Причем, температура не всегда ниже нормы. Очень часто в вагонах температура настолько высока, что нечем дышать.

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