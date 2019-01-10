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Алексей Серебряков два месяца скрывал, что стал дедушкой
Известный российский актер, звезда фильма «Левиафан» Алексей Серебряков, который с семьей эмигрировал в Канаду и весьма критично высказывается о современной жизни в России, впервые стал дедушкой. Рождение внучки он скрывал от общественности два месяца.
Его дочь Дарья 26 октябра в США родила девочку. «Она рожала в клинике Mount Sinai в США. Хоть и далековато от дома, но на выписку приехала вся семья», — пишет «СтарХит».
Говорят, Алексей очень счастлив, постоянно интересуется, как растет внучка, часто общается с Дарьей по телефону и просит новые фото малышки. Несколько снимков Дарья опубликовала в Instagram.
Напомним, Дарья -дочь от первого брака жены актера Марии. Алексей увел ее из семьи, когда Даше исполнился всего годик. Актер полюбил девочку и воспитывал ее, как родную. Своих детей с Марией им родить так и не удалось. Пара усыновила двух мальчишек — Степана и Данилу. Уже семь лет семья Серебрякова живет в Канаде. Серебряков изредка приезжает в Россию на съемки.
«Я с ужасом думаю о том, когда дети меня покинут. К сожалению, я в своей жизни ничего более важного, чем они и моя жена Маша, не нашел. Большего счастья, чем они, я не знаю. Во всяком случае, на дорожке в Каннах я такого счастья не испытываю. Даниила я усыновил 13 лет тому назад, а Степу — 12. Это очень личная история. Дело в том, что у нас с Машей два раза не получилось с детьми. А я ее так люблю, что не стал больше устраивать этих провокаций. Мы поняли, что можем это сделать. И Степа, и Даня — родные для нас дети», — рассказывал Серебряков, который не очень жалует журналистов и редко дает интервью.
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