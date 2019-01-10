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Мир

В России устроили серьезную провокацию против адвоката украинского моряка

11:40 10 января 2019   116
Эмиль Курбединов
Инф. «ФАКТОВ»

Минюст РФ потребовал от Крымской центральной коллегии адвокатов исключить из своего состава адвоката Эмиля Курбединова. Как сообщает «Новая газета» со ссылкой на предписание ведомства, это должно быть сделано до 1 марта 2019 года.

По мнению представителей российского Минюста, адвокат не может состоять в коллегии, поскольку суды дважды признавали его виновным в пропаганде символики запрещенной организации «Хизб ут-Тахрир».

В свою очередь сам Курбединов заявил, что не станет добровольно уходить из коллегии и обжалует предписание Минюста в суде.

В соответствии с российским законодательством, исключение адвоката из состава из коллегии влечет лишение его адвокатской лицензии (в трехмесячный срок).

Напомним, Эмиль Курбединов в настоящее время входит в группу адвокатов, защищающих украинских моряков, захваченных российскими военными во время вооруженного конфликта в Черном море.

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