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Спорт

Свитолина и Цуренко узнали соперниц на Australian Open

11:49 10 января 2019   125
Свитолина и Цуренко узнали соперниц на Australian Open
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Australian Open — первого турнира серии «Большого шлема» в 2019 году с общим призовым фондом 62,5 млн долларов (рекордный за всю историю соревнований; в 2018-м было 55 млн), который пройдет с 14 по 26 января.

Первая ракетка нашей страны Элина Свитолина (на фото), посеянная на турнире под шестым номером, в стартовом матче будет противостоять одной из победительниц квалификации. Леся Цуренко, благодаря успешному выступлению в Брисбене поднявшаяся на 24-е место в мировом женском рейтинге, сыграет с россиянкой Мариной Александровой (72-е).

18-летняя Даяна Ястремская, которая дебютирует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, встретится на старте турнира с австралийкой Самантой Стосур (73-я). Еще одна наша соотечественница Катерина Козлова (97-я) будет противостоять Виктории Кужмовой из Словакии (46-я).

Представительство Украины в основной сетке Australian Open может возрасти до пяти теннисисток, если решающий раунд квалификации турнира преодолеет Марта Костюк (116-я) — 16-летняя киевлянка сыграет с Паулой Бадосой Хиберт из Испании (142-я). В случае успешного выхода в основную сетку, Костюк гарантирует себе призовые в размере 75 тысяч долларов — именно столько полагается всем участникам первого раунда Открытого чемпионата Австралии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина вспомнила, как подавала в детстве мячики экс-первой ракетке мира.

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