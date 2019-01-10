Девушка начала вести видеоблог со своим парнем-инвалидом, но нарвалась на травлю (фото, видео)

Мир

Проживающая в американском городе Миннеаполис пара — Ханна Эйлуорд и Шейн Буркоу — счастливы вместе уже несколько лет. 26-летний Шейн является инвалидом и с двухлетнего возраста способен передвигаться только в инвалидном кресле. У него спинальная мышечная атрофия. При этом наследственном заболевании нарушена работа мускулатуры, но отсутствует задержка психического развития.

Три года назад Ханна посмотрела документальный фильм о жизни Шейна и решила ему написать, выразив восхищение его чувством юмора и признавшись, что считает его очень милым. Они начали переписываться, созваниваться, а потом встретились лично. В прошлом году влюбленные стали жить вместе. Они завели собаку и строят планы обзавестись детьми — после того, как Эйлуорд закончит колледж.

На улице Ханну часто принимают за сестру, сиделку или даже за маму Шейна. Люди не верят в то, что они состоят в романтических отношениях.

Влюбленные начали вести на YouTube видеоблог — в надежде сломать стереотипы и доказать, что инвалиды тоже имеют право на настоящую любовь. Однако, как пишет газета The Sun, 25-летняя Ханна жалуется, что на них сразу обрушилась волна негатива от интернет-троллей, которые называют их отношения «ненормальными и отвратительными» и сомневаются в психическом здоровье девушки. В то же время очень многие люди выражают паре свою поддержку.

«Наша цель — нормализовать инвалидность и такие отношения, как у нас», — говорит Буркоу.

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