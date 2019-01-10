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Тренер, приведший Усика и Ломаченко к олимпийскому «золоту», отправлен в отставку (фото)
Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский покинул свою должность, которую занимал на протяжении последних 14 лет. 60-летний специалист написал заявление «по собственному желанию» по просьбе президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимира Продивуса.
Отмечу, что под руководством Сосновского наша национальная команда дважды, в 2008-м и 2017-м, выигрывала чемпионат Европы, и однажды (в 2011-м) — чемпионат мира. Кроме этого, под руководством Дмитрия Дмитриевича украинские боксеры выступали на трех Олимпийских играх, на которых выиграли в сумме семь медалей, в том числе три — золотых (Василий Ломаченко в 2008-м и 2012-м и Александр Усик в 2012-м). В 2011 году Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) признала Сосновского лучшим тренером мира.
* Дмитрий Сосновский (второй справа) со своими подопечными на Олимпийских играх в Лондоне-2012
В ближайшее время Федерация бокса Украины объявит имя нового главного тренера сборной Украины. На эту должность претендуют Леонид Лоивский, Александр Полищук и Александр Хижняк-старший.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названо имя следующего соперника Ломаченко.
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