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Спорт

Тренер, приведший Усика и Ломаченко к олимпийскому «золоту», отправлен в отставку (фото)

13:04 10 января 2019   11
Тренер, приведший Усика и Ломаченко к олимпийскому «золоту», отправлен в отставку (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский покинул свою должность, которую занимал на протяжении последних 14 лет. 60-летний специалист написал заявление «по собственному желанию» по просьбе президента Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимира Продивуса.

Отмечу, что под руководством Сосновского наша национальная команда дважды, в 2008-м и 2017-м, выигрывала чемпионат Европы, и однажды (в 2011-м) — чемпионат мира. Кроме этого, под руководством Дмитрия Дмитриевича украинские боксеры выступали на трех Олимпийских играх, на которых выиграли в сумме семь медалей, в том числе три — золотых (Василий Ломаченко в 2008-м и 2012-м и Александр Усик в 2012-м). В 2011 году Международная ассоциация любительского бокса (АИБА) признала Сосновского лучшим тренером мира.

* Дмитрий Сосновский (второй справа) со своими подопечными на Олимпийских играх в Лондоне-2012

В ближайшее время Федерация бокса Украины объявит имя нового главного тренера сборной Украины. На эту должность претендуют Леонид Лоивский, Александр Полищук и Александр Хижняк-старший.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названо имя следующего соперника Ломаченко.

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