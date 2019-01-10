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Деньги

Сжиженный газ на украинских АЗС продолжает дешеветь: что будет дальше

13:12 10 января 2019   376
Заправка сжиженного газа
Сергей КУРГАН, «ФАКТЫ»

Стоимость нефтепродуктов на украинских АЗС продолжает радовать автомобилистов. В четверг, 10 января, приятный сюрприз преподнес сжиженный газ, опустившись в цене ниже отметки 13 гривен за лир.

Кроме того, на многих заправках стоимость бензина и дизельного топлива практически сравнялась, а кое-где дизтопливо уже стоит даже дороже бензина. Средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составляет 28,58 грн, дизельного топлива — 28,55 грн, а сжиженного газа — 12,94 грн.

«Падение стоимости сжиженного газа в рознице сдерживается большими старыми запасами этого топлива на рынке. Операторы, которые уже успели обновить запасы, в ближайшее время начнут более агрессивно снижать цены на свое горючее. Сначала это будет происходить под видом акций и всевозможных скидок по картам, а потом и напрямую на стеле. На сегодняшний день уровень закупочных цен на создает потенциал для снижения розничных цен до 11 гривен за литр», — заявил аналитик «Консалтинговой группы А-95» Артем Куюн.

Стоит отметить, что главным фактором влияния на отечественный топливный рынок остается ситуация на мировом рынке нефти. За последние дни «черное золото несколько выросло в цене и достигло отметки в 60 долларов за баррель. При том, что на Рождество, 25 декабря, цена барреля нефти марки Brent рухнула сразу на 10,5%, и достигла 47,63 доллара.

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