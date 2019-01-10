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Происшествия

Под Киевом задержали участников нападения на строительного магната (фото)

13:18 10 января 2019   271
полиция
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 9 января, полицией Киевской области были задержаны подозреваемые в совершении нападения на одного из застройщиков Ирпеня Валерия Пешего. Об этом в Facebookс ообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Напомним, 26 октября поздно вечером неизвестные на улице Ирпеня при попытке совершить поджог автомобиля вместе с потерпевшим облили его горящей смесью. Автомобиль не загорелся. Пеший выскочил из авто. На него набросились двое нападавших, которые нанесли профессиональные удары ножом в шею и область сердца.

По информации Аброськина, при проведении обыска у подозреваемых было изъято около миллиона долларов.

«Надеюсь, что прокуратура области поддержит полицию Киевщины и все причастные к совершению этого тяжкого преступления окажутся за решеткой», — отметил генерал.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 29 декабря были взяты под стражу четверо патрульных полицейских, которые в пьяном виде избили и ограбили прохожего. Также сообщалось, что 28 декабря в Киеве неизвестные напали на артиста Михаила Хому, известного под псевдонимом DZIDZIO. Его избили прямо на улице.

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