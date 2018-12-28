Шоу-бизнес

В Киеве напали на DZIDZIO

В пятницу утром, 28 декабря, в Киеве неизвестные напали на артиста Михаила Хому, известного под псевдонимом DZIDZIO. По информации источников «ФАКТОВ», инцидент произошел возле радиостанции «Хит FM» на улице Викентия Хвойки.

В комментарии изданию представители артиста подтвердили факт нападения. По некоторым данным, Михаила Хому избили прямо посреди улицы. Собеседники «ФАКТОВ» в правоохранительных органах отметили, что нападавшие скрылись на автомобиле Mercedes, по городу объявлен план «перехват».

«Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места событий. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь», — кратко написала представитель артиста Лилия Слюсар в Facebook.

Позже «ФАКТАМ» стало известно, что артист знал людей, которые на него напали.

Напомним, DZIDZIO — популярный украинский певец и актер. За последние несколько лет выпустил два полнометражных фильма, которые окупили себя в прокате, а также клипы на собственные песни. Михайло Хома ранее не отличался конфликтными ситуациями. Однако, он судился со своим бывшим коллегой Лесиком (Олег Турко) и выиграл процесс.

В ноябре стало известно, что на съемках фильма Михаил Хома попал в аварию.

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