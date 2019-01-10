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Милевский покинул венгерский клуб и возвращается в «Динамо»
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский покинул венгерскую «Кишварду», цвета которой он защищал с сентября прошлого года (две голевые передачи в восьми сыгранных матчах чемпионата). Об этом в интервью nemzetisport. hu заявил спортивный директор клуба из городка на границе с Украиной Аттила Ревеш.
Также функционер отметил, что нападающий, которому 12 января исполнится 34 года, возвращается в брестское «Динамо».
Как известно, Милевский был одним из лидеров белорусской команды (три гола и семь результативных передач в 14 поединках прошлого сезона), но клуб решил расстаться с ним и еще двумя игроками после конфликта с главным тренером команды Алексеем Шпилевским. Позже новый «рулевой» «Динамо» Марцел Личка рассказал, что, по словам Шпилевского, Милевский, Савицкий и Гаврилович выпивали в бане.
«Спортивная дирекция клуба пока не довела до пресс-службы информацию о возможности данного трансфера», — прокомментировала возможное возвращение Милевского пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова.
Отмечу, что «Кишварда» была седьмым иностранным клубом в карьере Артема Милевского. Ранее уроженец Минска защищал цвета турецкого «Газиантепспора», хорватских «Хайдука» и «Сплита», румынской «Конкордии», российского «Тосно» и белорусского «Динамо» из Бреста, в футболке которого нападающий выиграл Суперкубок (на фото с трофеем) и Кубок страны.
В составе сборной Украины форвард провел 50 матчей и забил восемь мячей. С 87 точными ударами Милевский — седьмой бомбардир в истории киевского «Динамо» (больше него забили только Блохин — 266 мячей, Ребров — 163, Шацких — 142, Ярмоленко — 137, Шевченко — 124 и Гусев — 96).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер бывший тренер Милевского.
Фото ФК «Динамо» (Брест)
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