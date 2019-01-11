Сам готовит чай: житель Днепра создал необычного «робота» для жены (видео)

Наука и технологии

В Днепре местный житель Игорь Кочет сконструировал робота, который готовит чай. Чайный робот позволяет выбрать такие пропорции сахара и заварки, как любит человек. Также аппарат знает, когда нужно прекратить наливать кипяток в чашку. Ранее сообщалось, что в Украине придумали идеальную защиту от подделок произведений искусства

Как сообщает ТСН, эту машину Игорь Кочет создал ко дню рождения своей супруги Людмилы. Конструктор признается, что многие детали для чайного робота он делал, что называется, по наитию. Кстати, один из элементов робота — мотор от принтера. Это — не единственный сконструированный Игорем Кочетом умный робот — он также создал аппарат для смешивания коктейлей. Его, кстати, купил один из местных баров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», конструктор-самоучка из Полтавы ездит на «Волге», которую «заправляет» щепками. По словам 55-летнего полтавчанина Василия Шпигоцкого, что лучшим заправочным материалом для его советской «Волги» является ореховая скорлупа.

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