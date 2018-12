Нет аналогов в мире: в Украине придумали идеальную защиту от подделок произведений искусства

Наука и технологии

Проект UATAG стал одним из трех финалистов в соревнованиях среди стартапов Seedstars Lviv. Изобретателям удалось обойти 12 команд. И уже 12—14 декабря его разработчики соревнуются с 11 финалистами со всей страны на Seedstars Ukraine. Победитель примет участие в саммите Seedstars в Швейцарии и поборется за 1 миллион долларов. Изобретение львовских айтишников обещает почти стопроцентную гарантию защиты от подделок. Как все это работает, «ФАКТАМ» рассказала руководитель отдела маркетинга стартапа UATAG Галина Вильчинская .

— В мире есть много методов защиты ценных предметов, но ни один из них не дает 100 процентов гарантии, — говорит Галина Вильчинская. — Например, при оценке произведений искусства мнение эксперта подкрепляется бумажной документацией и фотографированием, а сам предмет маркируется невидимыми чернилами или другими примитивными способами. Но, если эксперт подтвердил оригинальность картины и покинул помещение, в котором он дал свое заключение, оригинал может быть легко заменен на подделку. Именно поэтому мы поставили перед собой цель разработать метод, который позволил бы идентифицировать оригинальность товара и гарантировать ее в дальнейшем.

— Ваше изобретение гарантирует двухуровневую систему защиты товаров. Что это значит?

— Физической защитой выступают уникальные трещины на стекле. Если вы будете разбивать одинаковые кусочки стекла, благодаря внутренним напряжениям и свойствам, которыми обладает стекло, каждый раз трещины будут образовывать уникальный узор. Он неповторим, его невозможно воспроизвести, подделать, дублировать. Мы использовали это как идентификатор, как отпечаток пальца, который можно присвоить определенному предмету, нуждающемуся в защите своей оригинальности.

Второй уровень — технология блокчейн. Это распределенная база данных, которая защищена от подделки и переработки, она надежно поддерживает перечень цифровых записей, которые постоянно растут. Ее также невозможно подделать, туда нельзя внести изменения.

— Как все это работает в комплексе?

— Мы создали физическую бирку, которая крепится к товару. Крепление одноразовое. Если вы один раз его уже сняли или была попытка снятия, бирка повреждается, и второй раз ее использовать невозможно. Есть два способа проверки подлинности. Первый — визуальное сравнение трещин. Сканируете QR-код, который находится на бирочке, и получаете изображение бирки с защищенной базы блокчейн. Наш глаз легко распознает два рисунка и может идентифицировать, это тот же рисунок трещины или другой. Второй способ — с помощью мобильного приложения сканируете бирку, а именно часть с уникальным узором. Программное обеспечение позволяет сопоставить трещины, и вы получаете ответ относительно оригинальности. Также при этом пользователь будет видеть, кому принадлежит предмет, который защищает эта бирка, и другую информацию, важную для клиента.



* С помощью мобильного приложения можно просканировать уникальный узор трещинок, принадлежащий определенному предмету

Чтобы запатентовать свою идею, львовским айтишникам Тарасу Родцевичу и Богдану Салию понадобилось около года. Еще столько же ушло, чтобы заявить о себе в украинском IT-пространстве. Сейчас у изобретателей за спиной участие в таких масштабных событиях в сфере IT-технологий, как TechCrunch Disrupt, The Next Web, IT Arena и львовском этапе Seedstars. Далее, по словам самих изобретателей, у них есть потенциал, чтобы продвигать свое изобретение за границей.

— Государственные структуры Украины уже соглашаются сотрудничать с нами, — продолжает Галина. — Например, Национальный музей истории Украины взялся протестировать наши бирки на своих экспонатах. Министр культуры Евгений Нищук воспринял нашу идею очень позитивно — ждет, пока мы выпустим первую партию бирок. Кроме того, нами заинтересовались и зарубежные музеи. Сейчас мы проводим исследования на рынке Франции, Италии и Испании.

— За рубежом вопрос защиты ценностей тоже стоит остро?

— Не сомневайтесь. К примеру, один из самых громких мировых скандалов последних лет произошел в музее Этьена Террюса в городе Эльн на юге Франции. Там обнаружили подделки 82 картин на общую сумму 160 тысяч евро! Поэтому, как только защитим все ценные экспонаты в Украине, отправимся за границу, — улыбается Галина.

— Какие ценности можно защитить с помощью вашего изобретения?

— В первую очередь UATAG разрабатывался для защиты эксклюзивных товаров известных брендов: сумок, обуви, одежды, аксессуаров, электронного и медицинского оборудования. Но со временем мы нашли для себя хорошую нишу — защита произведений искусства: картин, музейных экспонатов, антиквариата. По нашему мнению, изобретение дает лучшую защиту от подделок.

Мы уже провели исследования на этом рынке, и нашу разработку восприняли очень хорошо. Ведь до сих пор не существует такого метода, который решал бы проблему в области искусства. А случаи подделок и замены картин в украинских музеях не редкость. Вспомните хотя бы подмену оригиналов в Уманском художественном музее.

— Сколько будут стоить ваши услуги?

— У нас есть модель UATAG для предметов, требующих долговременной защиты. Для них создана надежная бирка, которая служит много лет. Мы берем на себя функцию защиты данного предмета, куда будет входить физическая бирка, содержание предмета в базе данных блокчейн и техническая поддержка. Это будет стоить около 5 долларов в год.

— Cколько специалистов нужно, чтобы запустить подобный проект?

— Стартап вполне могут начать два-три человека. Они должны будут заниматься продуктом от начала до конца, составят стратегию развития, исследуют рынок и конкурентов, построят коммуникацию с клиентами. Не обойтись без веб-разработчика, за которым закрепляется техническая часть. Это костяк, без которого нельзя двигаться. Менее важные задачи можно отдать на аутсорсинг — воспользоваться услугами посторонних исполнителей.

— А затраты на запуск проекта вы уже просчитали?

— Как и каждому стартапу, нам приходится экономить. Это стимулирует поиск идей, позволяющих избежать больших расходов и добиться максимального результата при минимальном вложении средств. Обычно в самом начале сложно спрогнозировать, сколько финансовых ресурсов понадобится. Поэтому прогнозируемую сумму вложенных средств можно сразу умножать на два. Наш стартап требует физического производства. На это нужно больше всего средств. Мы долго думали, где его начинать — в Украине или в Китае. Остановились на Украине. Вторая статья расходов — патентование. Ориентировочно это стоит 5000 долларов в одной стране. Третья статья — IT-расходы. Четвертая — маркетинг.

Кроме того, важно участие в профильных конференциях, где есть возможность познакомиться с конкурентами, увидеть потребности клиентов, получить откровенные отзывы.

Чтобы стартовать, нужно несколько десятков тысяч долларов. До сих пор мы сами себя финансировали, в планах — привлечение инвестиций. Это поможет быстрее выйти на рынок.

