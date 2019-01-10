Певица TAYANNA показала редкое фото с сыном

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица TAYANNA, которая вновь примет участие в национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение», взяла небольшую паузу и проводит зимние каникулы с сыном. И хотя Татьяна (настоящее имя певицы) не афиширует свою личную жизнь, в праздники сделала исключение и опубликовала редкое фото с Даниэлем.

На снимке певица позирует с сыном в похожих желтых курточках. Видно, что им хорошо вместе, мальчик забавно позирует и улыбается. Очевидно, TAYANNA с сыном проводит каникулы в Европе.

«Мое счастье, моя радость, моя жизнь. Даниэль», — трогательно подписала фото певица.

Напомним, Татьяна Решетняк воспитывает сына одна. Отец мальчика — музыкант по имени Егор, с которым певица поддерживает дружеские отношения. Недавно появились слухи о романе Татьяны с сыном Дмитрия и Елены Коляденко Филиппом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Монатик на отдыхе показал редкое фото с сыновьями.

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