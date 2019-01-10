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Нападение на электричку в Киеве: установлены личности еще двух вандалов (фото)
Сотрудники прокуратуры и Нацполиции Киева в результате проведения оперативных мероприятий установили еще двух вандалов, которые силой остановили городскую электричку между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями. Об этом говорится на странице прокуратуры Киева в Facebook.
В четверг, 10 января 2019, правоохранители провели обыски по месту жительства двух участников тех событий, во время которых изъяли баллоны с краской, маски, перчатки и другие вещественные доказательства.
Молодым людям сообщено о подозрении, их обвиняют в хулиганстве с применением предметов заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений.
В ноябре 2018 в результате следственных действий о подозрении сообщено 3 лицам, причастным к разгрому электрички.
В прокуратуре сообщили, что следствие продолжается. Устанавливаются другие участники преступления.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Закарпатской области неизвестные регулярно бросают камни в электропоезд сообщением «Ужгород-Сянки». Однажды из-за этого едва не погиб пассажир. Также сообщалось о дебоше, который устроила в вагоне электропоезда «Львов — Здолбунов» группа пьяных мужчин.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
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