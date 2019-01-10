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Украина

Так выглядит "русский мир": на Алчевском меткомбинате обрушилась крыша (фото)

14:27 10 января 2019   400
Меткомбинат в Алчевске
Инф. «ФАКТОВ»

В одном из цехов Алчевского металлургического комбината, который ранее называли «основой промышленного могущества города», рухнула крыша. Российско-оккупационная администрация в отдельных районах Луганской области лишь выжимает из украденных ресурсов все соки. Ранее в сети показали свежи фото районов оккупированного Донецка, которые пострадали от боевых действий.

Фотографии из оккупированного Алчевска в Twitter выложил блогер Денис Казанский. «На Алчевском меткомбинате рухнула крыша одного из цехов. Просто от старости. Не выдержала снега. Постепенно будут разрушаться и другие предприятия в ОРДЛО. Ведь деньги в отжатые заводы никто вкладывать не будет. Выжмут из них последние ресурсы, пока они не развалятся от ветхости», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фотографии из поселка Чернухино, что под Дебальцево, который российские наемники захватили еще в 2015 году. На железнодорожной станции в населенном пункте, который сейчас контролирует террористическая «ЛНР», все осталось так же, как и после завершения боевых действий — разруха и запустение.

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