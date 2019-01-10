- 15:18 Биатлон в Оберхофе: онлайн-видеотрансляция женского спринта на этапе Кубка мира
- 15:16 Макгрегор может провести еще один бой по правилам бокса
- 15:14 Морозы до минус 25: синоптик рассказал, какой будет погода через несколько дней
- 15:11 Надо ли заново креститься? В ПЦУ ответили на волнующий вопрос
- 15:08 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
- 15:01 В Одессе произошло тройное ДТП с участием бронетехники
- 14:56 В Харькове разоблачили шпиона, работавшего на Россию
- 14:44 В СИЗО Крыма тяжелобольного активиста лишили возможности передвигаться
- 14:37 Названо количество россиян, которым запретили въезд в Украину в 2018 году
- 14:30 Меган Маркл впервые появилась на публике в платье для беременных
Так выглядит "русский мир": на Алчевском меткомбинате обрушилась крыша (фото)
В одном из цехов Алчевского металлургического комбината, который ранее называли «основой промышленного могущества города», рухнула крыша. Российско-оккупационная администрация в отдельных районах Луганской области лишь выжимает из украденных ресурсов все соки. Ранее в сети показали свежи фото районов оккупированного Донецка, которые пострадали от боевых действий.
Фотографии из оккупированного Алчевска в Twitter выложил блогер Денис Казанский. «На Алчевском меткомбинате рухнула крыша одного из цехов. Просто от старости. Не выдержала снега. Постепенно будут разрушаться и другие предприятия в ОРДЛО. Ведь деньги в отжатые заводы никто вкладывать не будет. Выжмут из них последние ресурсы, пока они не развалятся от ветхости», — говорится в комментарии к фоторепортажу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фотографии из поселка Чернухино, что под Дебальцево, который российские наемники захватили еще в 2015 году. На железнодорожной станции в населенном пункте, который сейчас контролирует террористическая «ЛНР», все осталось так же, как и после завершения боевых действий — разруха и запустение.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.
Ветер: 1 м/с В
Давление: 747 мм