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Нищета и безысходность: в сети появились свежие фото Донецка
В сети появились свежие фото оккупированного Донецка. Автор снимков показал ту часть бывшей столицы Донбасса, которая сильно пострадала от военных действий.
На фото, сделанных в декабре текущего года, современный Киевский проспект, которым в довоенное время горожане ездили в аэропорт. Эта часть города считается «мертвой». Поэтому, несмотря на будний день, на трассе — одиночные машины, на тротуарах — редкие прохожие. Общественный транспорт ходит, но с 2014 года — только до Партизанского проспекта, на остановках — или никого, или одинокие жители.
На участке проспекта от пересечения с ул. Благовещенской до Путиловского моста и стелы «Донецк» на въезде в город со стороны Ясиноватского трассы мало что изменилось после обстрелов в начале войны.
Также стоят поврежденные дома, оконные проемы забиты фанерой или светятся дырами. Здание поликлиники горбольницы № 18 не восстановили, а проезд к ней и стадиона «Монолит» перекрыли балками (до 2017 года здесь стоял блокпост).
Разрушенной остается часть Путиловского моста, взорванного боевиками в январе 2015 года.
На фоне разрухи висят старые биллборды со словами: «Родина у нас одна — Россия».
Кругом нищета, безнадега и уныние. Все больше появляется доказательств того, что современный Донецк нельзя назвать не то что областным центром, а просто рядовым городом с нормальной инфраструктурой. Донецк превратился в советское вымирающее село.
Ранее «ФАКТЫ» публиковали видео, автор которого проехал по городу на велосипеде и наглядно показал последствия оккупации. Также «ФАКТЫ» публиковали интервью с коренными дончанами, в котором они рассказали, как выживают в оккупации.
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