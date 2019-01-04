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Разбомбили и бросили: в сети показали жуткие фото оккупированного поселка на Донбассе
В сети показали фотографии из поселка Чернухино, что под Дебальцево, который российские наемники захватили еще в 2015 году. В населенном пункте, который сейчас контролирует террористическая «ЛНР», все осталось так же, как и после завершения боевых действий — разруха и запустение. Ранее в сети показали, как сейчас выглядят районы оккупированного Донецка, которые сильно пострадали от военных действий.
«Станция заброшена, завалена обломками, мусором и неразорвавшимися снарядами — за 4 года даже их убрать не смогли, а потом удивляются, когда подрываются и гибнут дети», — пишет журналист и блогер Денис Казанский. По его словам, фото были сделаны российским блогером Борисом Рожиным — сталинистом, украинофобом и русским националистом, который не стал бы «клеветать на республики».
На фото видно, как ржавеют на путях вагоны и локомотивы, как на рельсах лежат рухнувшие столбы. «Столько людей погубили, чтобы все это завоевать, а оказалось, что теперь это никому не нужно. Словно Мамай прошел», — пишет Денис Казанский и добавляет: «Антифашистам» все это хозяйство оказалось не нужно".
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили 40-минутный видеоролик, который снял интернет-пользователь Константин Скорятин, проехавший на велосипеде с камерой по оккупированному Донецку и наглядно показавший последствия оккупации.
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