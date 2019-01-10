В СИЗО Крыма тяжелобольного активиста лишили возможности передвигаться

Общество

У находящегося в СИЗО в оккупированном Симферополе активиста Эдема Бекирова российские тюремщики отобрали протез и костыли. Теперь инвалид I группы с ампутированной ногой практически не передвигается. Об этом в эфире телеканала ATR рассказала его дочь Элеонора Бекирова.

«Перевязочный материал мы ему передали. Но вы же представляете, что такое камера, что такое спецблок. Раньше каждое утро отца начиналось с того, что он кварцует свою комнату, все марли для перевязки мы ему проглаживали. Сейчас всего этого там нет. Мало того, у него еще забрали протез и костыли. Он практически не передвигается. Он всегда находится на одном месте. Руслан Трубач, который также находится с ним в камере, ему помогает. Спасибо ему огромное», — сказала Бекирова.

Как известно, Эдем Бекиров является инвалидом I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.

Напомним, крымского татарина Эдема Бекирова задержали 12 декабря 2018 года при въезде из Херсонской области на территорию Крыма.

Несмотря на несколько серьезных диагнозов, мужчину отправили в СИЗО на 2 месяца. Оккупанты обвиняют Бекирова в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении и перевозке оружия и боеприпасов.

В четверг, 10 января, в Симферополе назначен суд в деле Эдема Бекирова. «Верховный суд» оккупированного Крыма должен рассмотреть апелляцию на арест крымскотатарского активиста. Защита, ссылаясь на состояние его здоровья, просит изменить меру пресечения на домашний арест.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась с просьбой к своей российской коллеге Татьяне Москальковой посодействовать в оказании квалифицированной медицинской помощи Эдему Бекирову.

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