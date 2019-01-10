28.05 / 28.34 32.06 / 32.66
Киев: -6
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

Надо ли заново креститься? В ПЦУ ответили на волнующий вопрос

15:11 10 января 2019   117
Крещение младенца
Инф. «ФАКТОВ»

В Православной церкви Украины опровергли информацию о недействительности таинств, совершенных в храмах УПЦ МП. Об этом в комментарии ТСН. Ранок заявил клирик трапезного храма Софии Киевськой отец Иван Сидор.

«Были случаи, когда ребенка крестили в Киевском патриархате, а в Московском патриархате говорили: это таинство не является действительным, давайте перекрещивать. И это неправильная позиция. И это как раз греховно, когда перекрещивали», — сказал священник.

При этом он призвал проводить новые таинства в храмах получившей Томос ПЦУ.

По его словам, слухи о необходимости совершения нового крещения или венчания распространяют из России, преследуя целью дискредитировать автокефалию Православной церкви Украины.

Отметим, в настоящее время в Украине продолжается процесс перехода церковных приходов УПЦ МП в автокефальную Православную церковь Украины. На данный момент известно почти о 50 таких переходов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Киев
-6

Ветер: 1 м/с  В
Давление: 747 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины