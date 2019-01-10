Общество

Надо ли заново креститься? В ПЦУ ответили на волнующий вопрос

В Православной церкви Украины опровергли информацию о недействительности таинств, совершенных в храмах УПЦ МП. Об этом в комментарии ТСН. Ранок заявил клирик трапезного храма Софии Киевськой отец Иван Сидор.

«Были случаи, когда ребенка крестили в Киевском патриархате, а в Московском патриархате говорили: это таинство не является действительным, давайте перекрещивать. И это неправильная позиция. И это как раз греховно, когда перекрещивали», — сказал священник.

При этом он призвал проводить новые таинства в храмах получившей Томос ПЦУ.

По его словам, слухи о необходимости совершения нового крещения или венчания распространяют из России, преследуя целью дискредитировать автокефалию Православной церкви Украины.

Отметим, в настоящее время в Украине продолжается процесс перехода церковных приходов УПЦ МП в автокефальную Православную церковь Украины. На данный момент известно почти о 50 таких переходов.

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