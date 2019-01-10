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Макгрегор может провести еще один бой по правилам бокса (видео)
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегкой и легкой весовой категориях ирландец Конор Макгрегор (21 победа, 18 из них — нокаутом, 4 поражения), в семье которого в первых числах 2019 года произошло пополнение, вскоре вновь может выйти в ринг.
Представители ирландского бойца ведут переговоры с 38-летним американцем Полом Малиньяджи о проведении поединка по правилам бокса. Свой последний бой на профессиональном ринге Малиньяджи, в активе которого 36 побед и 8 поражений, провел в марте 2017-го, проиграв в бою за титул WBC International в полусреднем весе британцу Сэму Эггингтону.
Напомню, что свой единственный бой, проведенный по правилам бокса, Макгрегор проиграл — в августе 2017-го в поединке, завершившемся техническим нокаутом в 10-м раунде, он не смог ничего противопоставить непобедимому Флойду Мейвезеру-младшему. К слову, к этому бою ирландцу помогал готовиться в качестве спарринг-партнера именно Малиньяджи — даже сохранилась видеозапись спарринга, в котором Макгрегор отправил своего оппонента в нокдаун.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сделано громкое заявление о бое-реванше Макгрегора и Нурмагомедова.
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