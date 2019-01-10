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Тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова "суд" оккупантов оставил под стражей еще на месяц
В оккупированном Крыму российские силовики отказываются отпускать из СИЗО тяжелобольного Эдема Бекирова. 12 декабря инвалида с ампутированной ногой, передвигающегося на костылях, оккупанты обвинили в перевозке крупной партии оружия и поместили под стражу.
На состоявшемся 10 января заседании «суда» апелляция адвокатов Бекирова была отклонена — задержанного вновь отказались отпускать под домашний арест. По непонятным причинам в дело не попали заключения врачей о состоянии Бекирова.
По словам адвоката Алексея Ладина, его подзащитный должен ежедневно принимать 16 таблеток и самостоятельно делать перевязки, тогда как в медсанчасти СИЗО нет даже бинтов. Что касается питания в СИЗО, то Бекирову дают овсянку, которая ему противопоказана.
Напомним, ранее стало известно, что у Бекирова российские тюремщики отобрали протез и костыли, лишив возможности двигаться. Крымскотатарскому активисту предстоит как минимум два месяца провести под стражей.
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