Происшествия

К поискам пропавшего в Карпатах горнолыжника привлекли вертолет

Для поиска в Карпатах заблудившегося лыжника из Киева привлекли вертолет МИ-8. Сейчас спасатели проводят облет территории, пытаясь выяснить местонахождение 34-летнего Игоря Грищенко.

Привлечение авиации к поискам стало возможно после того, как улучшились погодные условия на местности. Задействовать вертолет раньше мешал сильный туман, плохая видимость и высокая опасность схождения лавины.

Двое лыжников, катавшихся в районе горы Гемба, потерялись еще 6 января. Один из приятелей 7 января нашелся у подножья горы Стрый со стороны Славского района. Второго лыжника все еще ищут. Надежду на удачный исход поисково-спасательной операции дает тот факт, что Грищенко — опытный лыжник и тренер по данному виду спорта, а также президент Украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.

9 января в 15.30 пропавший лыжник вышел на связь и сообщил свое предположительное местонахождение. Спасатели изменили район поисковой операции, учтя полученные координаты.

В поисках участвуют 39 спасателей из поселка Нижние Ворота, городов Мукачево, Рахов, Ужгород, Межгорье и из специализированного центра быстрого реагирования в Дрогобыче. Помогают в поисках волонтеры, лесники и полиция.

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