- 17:32 Неожиданный поворот: антиукраинские санкции России ударили по Молдове
- 17:28 К поискам пропавшего в Карпатах горнолыжника привлекли вертолет
- 17:08 Скандал с «делом Михайлика»: появились новые подробности
- 17:06 Биатлон в Оберхофе: видео женского спринта на этапе Кубка мира
- 17:01 Алла Пугачева выпустила новую мощную песню
- 16:52 ВНО-2019: сделано важное разъяснение
- 16:52 Это была спецоперация: обнародованы результаты расследования убийства российских журналистов в Африке
- 16:49 Освобожденного из иранской тюрьмы украинского моряка Новичкова доставили в Одессу спецрейсом
- 16:43 Фотографию погибшего украинского воина признали лучшей на престижном конкурсе в Японии
- 16:24 "Народный Рух" определился со своим кандидатом в президенты
К поискам пропавшего в Карпатах горнолыжника привлекли вертолет
Для поиска в Карпатах заблудившегося лыжника из Киева привлекли вертолет МИ-8. Сейчас спасатели проводят облет территории, пытаясь выяснить местонахождение 34-летнего Игоря Грищенко.
Привлечение авиации к поискам стало возможно после того, как улучшились погодные условия на местности. Задействовать вертолет раньше мешал сильный туман, плохая видимость и высокая опасность схождения лавины.
Двое лыжников, катавшихся в районе горы Гемба, потерялись еще 6 января. Один из приятелей 7 января нашелся у подножья горы Стрый со стороны Славского района. Второго лыжника все еще ищут. Надежду на удачный исход поисково-спасательной операции дает тот факт, что Грищенко — опытный лыжник и тренер по данному виду спорта, а также президент Украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.
9 января в 15.30 пропавший лыжник вышел на связь и сообщил свое предположительное местонахождение. Спасатели изменили район поисковой операции, учтя полученные координаты.
В поисках участвуют 39 спасателей из поселка Нижние Ворота, городов Мукачево, Рахов, Ужгород, Межгорье и из специализированного центра быстрого реагирования в Дрогобыче. Помогают в поисках волонтеры, лесники и полиция.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
Ветер: 1 м/с В
Давление: 747 мм