В тройке лидеров на парламентских выборах — партия Рабиновича

Украина

«Оппозиционная платформа — За життя» Вадима Рабиновича продолжает уверенно лидировать в рейтингах электоральных симпатий. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел Институт анализа и прогнозирования.

По данным опроса, среди респондентов, которые наверняка проголосовали бы на ближайших выборах в Верховную Раду, лидируют три политсилы. В частности, это «Батьківщина» (19,4%), «Слуга народа» (12,9%) и «Оппозиционная платформа — За життя» (11,7%). На четвертом месте партия «БПП — Солидарность» (11,4%), на пятом — «Гражданская позиция» (11%). Также 5-процентный барьер для прохождения в парламент преодолевает Радикальная партия Ляшко.

По мнению политологов, на результаты опроса повлияло то, что в избирательную кампанию включился Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа». Но при этом эксперты отмечают, что «Оппозиционная платформа — За життя», которая соперничает со «Слугой народа» за второе место, свой рейтинг не потеряла, а только нарастила.

«Партийные рейтинги следуют за рейтингами политиков. Из-за появления Зеленского „просели“ показатели первой пятерки кандидатов и партий. Но при этом не все потеряли свои позиции. Например, рейтинги „Слуги народа“ и „Оппозиционной платформы — За життя“ практически одинаковые», — заявил директор Института анализа и прогнозирования Юрий Лесничий.

Как свидетельствует опрос, президентский рейтинг среди респондентов, определившихся с выбором, выглядит так: Юлия Тимошенко («Батьківщина») — 19,3%, Владимир Зеленский («Слуга народа») — 12,9%, Юрий Бойко («Оппозиционная платформа — За життя») — 11,6%, Петр Порошенко (БПП — «Солидарность») — 11,3%.

Опрос был проведен с 26 декабря 2018 года по 4 января 2019 года в 24-х областях Украины и г. Киеве (исключая временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым). Всего методом интервью с глазу на глаз было опрошено 2016 респондентов. Погрешность выборки не превышает 2,2%.

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